Entablan demanda por la muerte de víctima del incendio Eaton

La Coalición LA Fire Justice dio a conocer que entablaron una demanda por homicidio culposo contra Southern California Edison, Edison International y Genasys Inc. por la muerte de Stacey Darden, quien falleció víctima del Incendio Eaton ocurrido en enero en la ciudad de Altadena.

Las firmas legales de Douglas Boxer y Watts y la LA Fire Justice presentaron la querella en nombre de Geraldine “Gerry” Darden, hermana de la víctima.

“No somos litigiosos. Nuestra familia reflexionó profundamente sobre la decisión de presentar una demanda. Edison provocó este incendio y Genasys nunca advirtió del peligro”, dijo Gerry Darden en conferencia de prensa.

“Mi hermana siguió al pie de la letra las órdenes de evacuación la noche del incendio de Eaton. La verdad es que si estas compañías hubieran cumplido con su deber, Stacey estaría viva hoy”, señaló.

Gerry Darden, hermana de la victima Stacey del siniestro. ( ingo Chiu/ AP/fotos)

De acuerdo a LA Fire Justice y los abogados, el 7 de enero de 2025, Southern California Edison y Edison International provocaron el incendio Eaton, que causó 19 muertos, innumerables heridos y la devastación de Altadena, Pasadena y partes de la Sierra Madre.

Dijeron que el equipo legal de LA Fire Justice fue el primero en identificar una línea de transmisión abandonada como la fuente del incendio.

Stacey Darden vivía en el número 2528 de la avenida Marengo en Altadena, a unas cinco cuadras al oeste de la avenida Lake.

La noche del 7 de enero y la madrugada del 8, Stacey Darden y su hermana Gerry siguieron de cerca las noticias sobre las zonas de evacuación del incendio Eaton para confirmar que Stacey y su casa eran seguras y que no se encontraban dentro de ninguna zona de evacuación.

Mientras sus vecinos al este de Lake Avenue recibían un aviso de evacuación y dos órdenes de desalojo distintas, a los residentes del oeste de Altadena, incluida Stacey Darden, se les hizo creer que estaban a salvo donde estaban y que no era necesario evacuar.

Se cree que la última actividad del teléfono celular de Stacey Darden ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. del 8 de enero.

Doug Boxer, abogado de LA Fire Justice. (Photos Ringo Chiu/AP) Crédito: Ringo Chiu | AP

La única comunicación relativa a la evacuación de su zona, una orden de evacuación obligatoria, no se emitió ni se envió a su teléfono celular hasta las 5:43 a. m. del 8 de enero.

Dieciocho de los diecinueve residentes de Altadena que fallecieron en el incendio de Eaton vivían al oeste de Lake Avenue.

“Stacey hizo todo lo que nuestra comunidad le pide a un vecino responsable durante un incendio forestal: se mantuvo informada, siguió las normas y confió en que, si corría peligro, le avisarían para que evacuara”, declaró el abogado Mikal Watts.

“En cambio, Southern California Edison provocó este incendio y Genasys excluyó a Stacey y a sus vecinos al oeste de Lake Avenue de la zona de alerta designada. Para cuando finalmente recibió la orden de evacuación en su teléfono, ya era demasiado tarde”.

“Esto no es una tragedia por mala suerte, sino una tragedia por fallas corporativas, y por eso presentamos esta demanda”, concluyó Watts.

Stacey E. Darden nació el 19 de mayo de 1970 en Filadelfia, Pensilvania, y su familia se mudó al sur de California en 1978. Su agudeza intelectual se manifestó desde temprana edad, y participó en el programa para menores superdotados de la escuela primaria Pomelo.

Posteriormente, asistió a la escuela secundaria Elliott en Altadena y a la preparatoria Pasadena. Su amor por las bibliotecas, que la acompañó toda la vida, nació, en parte, al pasar casi todo su tiempo libre en la biblioteca de Altadena, donde ella y su hermana iban a estudiar y leer.

Se graduó de Bryn Mawr College con una licenciatura en Ciencias Políticas y se dedicó a la bibliotecología y la documentación, incluyendo experiencia laboral en la biblioteca de Caltech.

Stacey era una ávida consumidora de noticias políticas y de actualidad. Leía con avidez el LA Times todos los días y era una fiel oyente de emisoras de radio locales como KPCC/LAist 98.3, KCRW, KJLH 102.3 y NPR. Tenía tan solo 54 años al momento de su muerte.

“Cuando me uní a LA Fire Justice, le prometí a esta comunidad que responsabilizaríamos a los culpables de la devastación causada por el incendio de Eaton”, declaró Chris Holden, director ejecutivo de LA Fire Justice.

“No podemos recuperar las vidas perdidas, pero podemos luchar para que esto no vuelva a ocurrir. Presentar esta demanda es un paso fundamental hacia la justicia, el cambio y la rendición de cuentas”, agregó.

El incendio Eaton fue devastador. (AP Photo/Ethan Swope, File) Crédito: /Ethan Swope | AP

Gabriela G. Ornelas, vocera de Southern California Edison dijo sobre la demanda, “comprendemos el tremendo impacto en la comunidad y expresamos nuestro más sentido pésame a todos los afectados por los incendios forestales del sur de California”.

Agrego: “Estamos analizando la demanda presentada y responderemos por la vía legal”.

LA Fire Justice es una coalición de abogados expertos en incendios forestales, especialistas de renombre mundial en el origen y las causas de los incendios, especialistas en seguros y líderes comunitarios comprometidos con la búsqueda de justicia para las víctimas de incendios forestales prevenibles.

Es dirigida por el director ejecutivo Chris Holden, el abogado Doug Boxer, el abogado litigante Mikal Watts y la defensora del consumidor Erin Brockovich.

Gerry Darden quiere justicia para su hermana Stacey quien murió en el Incendio Eaton.

No es la primera demanda que LA Fire Justice entablan a nombre de las víctimas de los incendios de enero en Los Ángeles. Presentaron una a nombre de Walt Butler y otra de parte de Luis y Denise González.

Se han interpuesto múltiples demandas en nombre de las víctimas de los incendios de Los Ángeles de enero de 2025, incluyendo al menos una demanda colectiva en nombre de 3300 víctimas del incendio de Palisades.