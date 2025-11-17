Letitia James insiste en desestimar cargos en su contra ante “conducta escandalosa” del gobierno de Trump

Los abogados de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusaron a la administración Trump de “conducta gubernamental escandalosa”, argumentando que los cargos de fraude en su contra eran “manifiestamente inconstitucionales” y tenían como objetivo castigar a James por su oposición al presidente Trump.

James solicitó a un juez que desestime su acusación con perjuicio, lo que significa que no podría volver a presentarse. Fue acusada en octubre de fraude bancario. Los fiscales la acusan de comprar una casa en Virginia y declararla falsamente como segunda residencia en lugar de propiedad de alquiler para obtener una tasa de interés más baja.

En una demanda de 22 páginas presentada el lunes , James alegó que los cargos eran producto de “meses de comportamiento ilegal y poco ético” por parte del director de la Autoridad de Financiamiento de Vivienda Justa (FHFA), Bill Pulte , el alto funcionario del Departamento de Justicia, Ed Martin, y la fiscal federal interina Lindsey Halligan.

“Si este descarado y continuo desprecio por la ley y la Constitución no es una conducta gubernamental indignante, entonces nada lo es”, escribieron los abogados de James. Calificaron su acusación como una violación de la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho al debido proceso.

El caso se abrió justo después de que Pulte, quien dirige la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, enviara al departamento una denuncia penal, y la Fiscal General Pam Bondi asignó al abogado de indultos y zar de la instrumentalización de la vivienda, Ed Martin, para ayudar con la investigación como asistente especial del Fiscal Federal que se ocupa de casos de fraude hipotecario que involucran a funcionarios públicos.

Posteriormente, Trump designó a su ex abogada personal, Lindsey Halligan, como fiscal federal para el Distrito Este de Virginia para presentar la acusación formal, después de que su predecesor se negara a hacerlo alegando falta de pruebas.

En la demanda presentada, los abogados de James cuestionaron cómo Pulte obtuvo acceso a los archivos hipotecarios confidenciales de su cliente. Señalaron que Pulte también envió a Halligan una carta privada el 6 de octubre, con un resumen de la información y los cálculos financieros de la propiedad objeto de la acusación, así como información del equipo de investigación de delitos financieros de Fannie Mae.

