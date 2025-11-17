No tires tu móvil viejo: la IA de Google puede convertirlo en un altavoz inteligente

En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, es común que nuestros dispositivos móviles queden obsoletos en poco tiempo . La respuesta más sencilla parece ser tirarlos a la basura o dejarlos olvidados en un cajón . Sin embargo, antes de tomar esa decisión drástica, vale la pena considerar que ese viejo compañero de batallas aún puede tener mucho que ofrecer.

Existen diversas alternativas para darle una segunda vida a tu antiguo smartphone, y una de las más interesantes y sencillas es convertirlo en un altavoz inteligente con pantalla gracias a la inteligencia artificial de Google, Gemini .

Lejos de ser un simple pisapapeles tecnológico, tu antiguo móvil Android puede transformarse en un centro de control para tu hogar inteligente, un asistente personal siempre dispuesto a responder tus preguntas o un reproductor de música y contenido multimedia. La clave está en aprovechar las capacidades de Gemini, la IA de Google, que puede integrarse en dispositivos con versiones de Android 9 Pie o superiores. Este proceso no solo es una excelente manera de reciclar y reducir la basura electrónica, sino que también te permite disfrutar de las ventajas de un dispositivo inteligente sin tener que gastar dinero en uno nuevo .

La configuración es sorprendentemente simple y no requiere de conocimientos técnicos avanzados. En pocos minutos, puedes tener tu propio altavoz con pantalla, listo para obedecer tus comandos de voz, reproducir tus playlists favoritas o ayudarte a gestionar tu agenda.

Es una solución práctica y sostenible que demuestra cómo la inteligencia artificial puede extender la vida útil de nuestros aparatos electrónicos, ofreciendo funcionalidades que quizás no habías imaginado para un teléfono que considerabas inservible .

Transforma tu viejo Android en un centro de mando con Gemini

El proceso para resucitar tu viejo teléfono Android y convertirlo en un asistente de voz con pantalla es más fácil de lo que parece . Lo primero que necesitas es asegurarte de que el dispositivo tenga, como mínimo, el sistema operativo Android 9 Pie y la aplicación de Google instalada. Una vez cumplido este requisito, el siguiente paso es activar el asistente por voz. Para ello, abre la app de Google, dirígete a tu foto de perfil, y luego accede a Ajustes, Gemini, y finalmente a Hablar con Gemini usando solo la voz para encender la opción Hey, Google .

Para que la experiencia sea fluida y no tengas que desbloquear el móvil cada vez que quieras usarlo, es fundamental activar su funcionamiento desde la pantalla de bloqueo. Dentro de la misma sección de configuración de Gemini, encontrarás la opción Gemini en la pantalla de bloqueo, la cual debes habilitar.

Como último paso de configuración, es recomendable eliminar cualquier método de desbloqueo, como el PIN o el patrón. Esto puedes hacerlo desde los ajustes de seguridad y privacidad de Android, en la sección de Desbloqueo del dispositivo . Es importante hacer esto solo si no almacenas información sensible en el teléfono, ya que permite una activación más rápida y directa del asistente .

Una vez configurado, solo queda encontrarle un buen lugar . Coloca el móvil en un soporte, mantenlo conectado a su cargador para que no se agote la batería, y ya tienes un nuevo dispositivo inteligente en casa . Podrás pedirle que reproduzca música, controle las luces de tu hogar si tienes un sistema de domótica, te dé el pronóstico del tiempo o responda a cualquier pregunta que se te ocurra, dándole así una nueva y útil vida a ese smartphone que pensabas desechar .

Por el momento, esta herramienta está disponible principalmente para desarrolladores a través de la API de Gemini, pero es un claro indicio del futuro que nos espera . Estamos ante una nueva generación de IA que no solo entiende nuestras peticiones, sino que también puede actuar en nuestro nombre en el mundo digital, simplificando tareas y abriendo un abanico de posibilidades que hasta ahora parecían de ciencia ficción .

