Pronóstico del tiempo en Dallas para este lunes 17 de noviembre

Durante la noche, la temperatura será de 70 grados Fahrenheit (21ºC), con una probabilidad de precipitación del 13%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 10.56 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:59 h y se marchará a las 17:25 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá nubes escasas con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 88 grados Fahrenheit (20 y 31 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 25% por la mañana, 2% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

