Quiénes son los beneficiarios de los pagos del Seguro Social esta semana

La segunda ronda de pagos para los jubilados del Seguro Social ya está en camino y se realizará este miércoles 19 de noviembre para los adultos mayores nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

Como todos los meses, la Administración de la Seguridad Social (SSA) comparte con los beneficiarios las fechas de pago a fin de que puedan conocer cuando recibieron los beneficios de sus prestaciones sociales.

Son millones los jubilados que dependen únicamente de los pagos del Seguro Social, por lo tanto, la entidad indica los días de cobro a fin de que puedan organizar mejor sus finanzas personales, ya que no todos reciben los mismos montos mensuales.

¿Cuánto es el monto que reciben los jubilados mensualmente?

Los jubilados que solicitan su retiro a los 62 años suelen perder el 30% del beneficio, este año el monto es de $2,000 dólares, mientras que los jubilados en la edad plena (65 años) obtienen el 100% del beneficio, es decir, $3,000.

Sin embargo, aquellos jubilados que retrasaron su retiro hasta los 70 años reciben mensualmente $5,000 dólares, que representa más del 100% de los beneficios.

Próximos pagos del Seguro Social

De acuerdo con el cronograma, los próximos pagos de la Seguridad Social, están programados para el miércoles 26 de noviembre y quienes lo recibirán serán los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

