Aumento de los límites de la prueba de ingresos del Seguro Social para el año 2026

La solicitud de jubilación no necesariamente significa el fin de la vida laboral. Aunque muchas personas al solicitar su retiro le dicen “adiós” al trabajo definitivamente, otras, en cambio, al no tener suficientes ahorros deciden seguir laborando, si la segunda opción es su caso, hay buenas noticias, ya que, los límites de la prueba de ingresos del Seguro Social aumentarán el próximo año.

El hecho de que reciba cheques del Seguro Social no necesariamente quiere decir que ya no deba trabajar. Alcanzar la edad de jubilación plena (65-67) solo le garantiza el pago de sus prestaciones sociales mensuales, pero sí debe estar atento para cumplir con los límites establecidos, y esto es lo que necesita saber:

A partir del 2026, el límite de la prueba de ingresos aumentará de los $23,400 dólares a los $24,480 dólares, con una retención de $1 dólar por cada $2 dólares de ingresos, esto se aplicará para los adultos mayores jubilados antes de la edad plena.

Mientras que para los jubilados que superan la edad plena de jubilación, el límite aumentará de los $62,160 dólares a $65,160 dólares y por cada $3 dólares de ingresos se retendrán $1 dólar.

Por lo general, muchos jubilados antes de la edad plena que desean laborar tienen un concepto erróneo de que si superan sus límites de ingresos perderán permanentemente sus beneficios del Seguro Social, y la respuesta a ello es que, no.

Lo que la entidad sí hace, es retener los beneficios en caso de que se superen los límites de ingresos, y luego se reembolsan una vez el jubilado alcance la edad plena. Este dinero no se reembolsará en un solo pago, sino que se hará junto a las prestaciones mensuales.

