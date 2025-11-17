Polonia denuncia sabotaje contra una de sus líneas del ferrocarril que conecta con Ucrania

El primer ministro polaco, Donald Tusk, asegura que el objetivo del sabotaje producido el lunes, 17 de noviembre de 2025, contra una línea férrea de Polonia es una ruta “clave para los envíos de ayuda a Ucrania”. Tusk ha subrayado que se atrapará a los culpables “independientemente de quien sea su instigador”.

En un mensaje de X, Tusk confirmó la detonación de un artefacto explosivo en la línea de tren Varsovia-Lublin, así como “daños” en la misma vía, pero en otro punto de esa ruta. En otro mensaje publicado en la misma plataforma, el primer ministro polaco califica los hechos de “acto de sabotaje sin precedentes dirigido contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos” y promete “una acción firme contra los responsables”.

Tráfico ferroviario desviado

“Como hemos hecho en casos anteriores de este tipo, atraparemos a los perpetradores, independientemente de quiénes sean sus autores intelectuales”, escribió Tusk. La Policía, los servicios de emergencia, la fiscalía y agentes de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) y la Oficina Central de Investigación Policial (CBŚ) investigan en estos momentos el asunto con la máxima prioridad. El tráfico ferroviario en la zona está desviado a una vía adyacente.

Por su parte, el ministro del Interior y Administración, Marcin Kierwiński, también confirmó que “desafortunadamente, no cabe duda de que se trató de un acto de sabotaje”. El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, ya ha anunciado que las fuerzas armadas inspeccionarán aproximadamente 120 kilómetros de vía férrea entre el tramo afectado por el sabotaje y la frontera con Ucrania en Hrubieszów.