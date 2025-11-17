Tom Cruise ya tiene su premio Óscar

HOLLYWOOD, CA – “Tom no hace películas. Él es las películas”.

Así terminaba Alejandro González Iñárritu su discurso de presentación del premio Óscar honorífico a Tom Cruise, “la mayor estrella de cine del mundo”, durante los 16º Governors Awards que se celebraron la noche del domingo en el Ray Dolby Ballroom de Hollywood.

El actor de 63 años fue galardonado por toda su carrera junto a la actriz y coreógrafa Debbie Allen, y al diseñador de producción Wynn Thomas. También se otorgó el premio Jean Hersholt a la cantante Dolly Parton por su labor humanitaria, aunque fue la única homenajeada que no estuvo presente en la gala.

“Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy”, aseguró Cruise en su discurso de agradecimiento, en el que pidió que todos los que hubieran trabajado con él en alguno de sus films se pusiera de pie. En una sala en la que había poco más de 500 personas, fueron varias decenas los que se levantaron.

Nominado en cuatro ocasiones al premio Óscar, el actor de “Misión Imposible” no tenía la estatuilla dorada en su colección de premios. Según González Iñárritu, director de “Judy”, protagonizada por Cruise, este honorífico no será su último óscar.

“Quien haya trabajado com él sabe que Tom está siempre presente. Te ve, te escucha… y su entusiasmo en contagioso”, añadió el cineasta.

“Yo lo llamo Tomás Cruz,. Él es mexicano”, bromeó Gonzalez Iñárritu después de contar que el actor es capaz de comer más chiles que él o incluso que Guillermo del Toro, también presente en la sala.

Noche de estrellas

Y es que los Governor Awards se consideran el pistoletazo de salida de la temporada de premios en Hollywood. Todo aquel que aspire a ser nominado en los próximos meses suele pasar por esta gala para dejarse ver y hacer “networking” con los miembros de la Academia del Cine.

La lista de celebridades era interminable. Leonardo Di Caprio, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Hugh Jackman y Rami Malek fueron algunos de los actores presentes. Actrices como Jennifer Lawrence, Kate Winslet, Elle Fanning, Emily Blunt, Ariana Grande, Tessa Thompson, Sydney Sweeney, Mia Goth o Jennifer López. Directores como Steven Spielberg, Edward Berger o Ryan Coogler.

Aunque el cocktail comenzaba oficialmente a las 5 pm, un cuarto de hora antes algunas celebridades ya estaban en el exterior del Ray Dolby Ballroom, como Marlee Matlin y Ethan Hawke, que charlaba tranquilamente con algunos invitados en un sofá. Otra de las madrugadoras fue la compositora Diane Warren, que recibió este mismo Óscar honorífico en 2022.

La lluvia deslució el aperitivo, que se sirvió parcialmente en el exterior. Eso no impidió a Elle Fanning acercarse a la barra para pedir un trago. O que Óliver Laxe, el director de la sorprendente “Sirāt”, la candidata de España a Mejor Película Internacional, aprovechara para charlar con unos y otros.

También se dejó ver el equipo de “Belén”, la cinta presentada por Argentina. Su directora y protagonista Dolores Fonzi estaba acompañada de Soledad Deza, la abogada que defendió el caso que se recrea en el film.

Dolly Parton, la gran ausente

Alrededor de las 6:30 de la tarde, los invitados comenzaron a sentarse en las mesas redondas que llenaban el mismo salón en el que se celebra la fiesta oficial tras los Premios Oscar, el Governors Ball.

La nueva presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, y el actor Will Arnett, dieron los discursos introductorios. Pero las emociones fuertes comenzaron cuando la actriz Lily Tomlin presentó el premio a Dolly Parton.

Tomlin, 86 años, tuvo problemas para leer el teleprompter, porque confesó que veía “doble”. Pero salió del apuro con gracia y con el apoyo del público, que la recibió puesto en pie. En su discurso recordó los inicios de la cantante en el cine, con la que coincidió en su primera película, la película “9 to 5” de 1980.

“Dolly Parton es una de las pocas personas que quedan en este mundo a la que todos aman y respetan”, dijo Tomlin sobre Parton después de elogiar su espíritu de ayuda a los demás y su labor humanitaria por la que recibía el premio Jean Hersholt.

La cantante de country, 79 años, no estaba presente en la gala, pero se proyectó un video de agradecimiento poco después de otro que resumía su carrera y la labor filantrópica de su fundación, dedicada especialmente a la educación de niños de bajos recursos.

Tom Cruise, Debbie Allen y Wynn Thomas, los tres galardonados presentes en la gala. Crédito: Oscar Aguila / The Academy | Cortesía

A continuación fue Octavia Spencer la encargada de presentar el Óscar honorífico al diseñador de producción Wynn Thomas, “un pionero que construye mundos desde cero que nos transportan a diferente épocas y momentos”.

Thomas, que entre otros directores ha colaborado 35 años con Spike Lee, es el “primer diseñador de producción negro en la historia del cine”, aseguro Spencer.

“No hay nada mejor en el mundo que ser celebrado por tu comunidad”, dijo Thomas tras recibir su estatuilla.

El premio a la actriz Debbie Allen lo presentó Cynthia Erivo.

“Debbie Allen nunca ha sido ni nunca será denegada”, sentenció Erivo tras contar cómo Allen fue rechazada en los inicios de su carrera por ser “demasiado negra”.

La actriz y coreógrafa de “Fame” dio el discurso -sin teleprompter, a diferencia de Cruise- más emotivo de la noche. Después de alabar a cada uno de los otros tres homenajeados y de poner en pie a Tom Cruise, hizo un repaso de las personas que la ayudaron en su vida -incluido Bill Cosby-.

El último premio que se presentó fue el de Cruise, la gran estrella de la que se proyectó un montaje con escenas de la mayoría de sus películas, muchas entre las más taquilleras de las últimas décadas.

El actor prometió seguir defendiendo el cine: “Siempre haré todo lo que pueda por esta forma de arte, para ayudar a las nuevas voces, para proteger a lo que hace al cine poderoso… y espero que sin muchos más huesos rotos”.

· Estrenos de cine en Pantallas