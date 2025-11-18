Arrestan a entrenador de futbol americano en Texas acusado de grabar a niños en las duchas

Un profesor de secundaria y entrenador de futbol americano de Texas enfrenta ocho cargos federales por explotación sexual infantil mediante la producción de pornografía infantil.

Caleb Elliott, quien trabajaba como profesor de estudios sociales de sexto grado y entrenador de futbol americano en la Escuela Secundaria Moore del Distrito Escolar Independiente de Celina, Texas, fue acusado formalmente por un gran jurado federal, según documentos judiciales consultados por la revista People.

Elliott, de 26 años, está acusado de coaccionar a ocho víctimas “a participar en actos sexuales explícitos con el fin de producir una representación visual de dichos actos, utilizando internet y dispositivos digitales de su propiedad”, según la acusación.

Los cargos alegan que entre el 8 de abril y el 2 de octubre, Elliott “empleó, utilizó, persuadió, indujo, incitó y coaccionó a menores a participar en actos sexuales explícitos con el fin de producir una representación visual de dichos actos, a sabiendas de que dicha representación visual sería transportada y transmitida”, según los documentos judiciales.

Además de los ocho cargos federales, Elliott figura como codemandado en una demanda presentada por varias familias contra el Distrito Escolar Independiente de Celina. La demanda alega que, en un incidente, “Elliott apartó al menor demandante, John Doe, y le confiscó la mochila, diciéndole que tenía que hacer saltos de tijera completamente desnudo como castigo para recuperarla”, según la denuncia.

William Caleb Elliott, a former Celina ISD teacher and coach, has been indicted on eight federal charges of sexual exploitation of children. If convicted, Elliott faces a maximum of 30 years in federal prison. Read the press release here: https://t.co/4JLOjAucJx pic.twitter.com/kHrzwDRwkk — FBI Dallas (@FBIDallas) November 18, 2025

“Nuestra demanda se presentó poco después del arresto de Caleb Elliott en nombre de tres familias que habían sido víctimas de la grabación que realizó de sus hijos pequeños en los vestuarios”, declaró el abogado Paul Herz a la revista People. “Desde entonces, la demanda ha crecido hasta incluir a una docena de familias“.

“Hemos aprendido mucho en el poco tiempo que lleva en curso la demanda, que involucra a niños de diversas edades, desde los 12 hasta los 15 años”, añadió Herz, quien representa a un grupo de familias en una demanda civil que busca una indemnización de un millón de dólares contra el Distrito Escolar Independiente de Celina.

“Esperamos lograr mucho para esclarecer la verdad para estas familias, y esa es la instrucción principal que me han dado: no recuperar dinero ni conseguirles grandes indemnizaciones, sino descubrir los hechos”, declaró Herz sobre la fase de investigación del caso.

La acusación federal se produjo después de que Elliott fuera arrestado el 7 de noviembre, según los registros de la cárcel del condado de Collin. Elliott fue arrestado bajo sospecha de “explotación sexual de un menor, inducción/autorización de la explotación sexual” y se encuentra detenido con una fianza de 350,000 dólares. Su arresto inicial tuvo lugar en octubre y fue puesto en libertad antes de las últimas acusaciones.

El 27 de octubre, renunció definitivamente a su certificado de enseñanza, según los registros de la Agencia de Educación de Texas consultados por la revista People.

La demanda civil alega que Elliott mantuvo una relación con una estudiante mientras impartía clases y entrenaba en la escuela secundaria Celina durante el curso 2022-2023. La denuncia alega además que Elliott fue transferido “discretamente” dentro del distrito a la Escuela Secundaria Moore después de que el distrito tuviera conocimiento del presunto abuso.

Herz alega que Elliott continuó la relación una vez que la víctima cumplió 18 años, y que posteriormente esta obtuvo empleo en la misma escuela. La víctima, cuya identidad no se ha revelado, no ha emprendido acciones legales en la demanda civil contra Elliott por el momento.

De ser declarado culpable, Elliott enfrenta una pena de 30 años de prisión por cada cargo.

La revista People se ha puesto en contacto con el Distrito Escolar Independiente de Celina (Celina ISD), la Agencia de Educación de Texas (TEA) y el Departamento de Servicios para la Familia y la Infancia (DFPS) para obtener declaraciones.

