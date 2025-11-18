BRZ STI Sport Type RA: la súper joya exclusiva de Subaru

Para quienes buscan un deportivo compacto, equilibrado y accesible, el Subaru BRZ se ha convertido en una referencia. Su conducción pura, su peso contenido y su enfoque tradicional en la tracción trasera han conquistado a miles de aficionados.

Pero también ha dejado flotando una sensación: el deseo de una versión aún más extrema, una que potencie el ADN deportivo del modelo sin perder su esencia original.

Ese anhelo ha sido escuchado, aunque no por completo. Subaru decidió presentar una variante profundamente especial del BRZ, creada para satisfacer a los entusiastas más exigentes. Se trata del BRZ STI Sport Type RA, una edición inspirada en el mundo de la resistencia y con un nivel de detalle que pocos esperaban.

El anuncio generó entusiasmo inmediato y también sorpresa: este modelo no cruzará las fronteras japonesas, al menos por ahora.

Aun así, su existencia ha reavivado el debate sobre el potencial del BRZ y la posibilidad de que Subaru desarrolle versiones más radicales para mercados como Estados Unidos y Latinoamérica.

Una edición exclusiva con ADN de competencia

El BRZ STI Sport Type RA toma como base las exigencias de la categoría Super Taikyu, una de las plataformas de resistencia más duras de Japón. A diferencia de lo que muchos anticipaban, Subaru no lo transformó en un modelo STI puro, sino que lo concibió como una edición refinada, con una orientación más enfocada en la precisión y el control que en el aumento masivo de potencia.

La exclusividad es parte clave del proyecto: solo 300 unidades serán construidas, todas reservadas para el mercado japonés. Sin embargo, antecedentes como el del Toyota Supra Final Edition demuestran que una apertura internacional no está descartada.

El enfoque de Subaru ha sido claro: mejorar la experiencia dinámica del BRZ haciendo ajustes minuciosos. El conjunto incluye un kit aerodinámico y de suspensión optimizado para circuito, que aporta mayor estabilidad a altas velocidades, frenadas más confiables y una respuesta más limpia en curvas cerradas.

El Subaru BRZ STI Sport Type RA. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

También se trabajó en reducir las tolerancias internas del motor, modificando elementos como pistones, bielas, cigüeñal, volante de inercia y tapa del embrague. El resultado es un funcionamiento más fino, con menos vibraciones y una aceleración progresiva propia de un auto de carreras ligero.

Detalles técnicos que lo acercan a un auto de pista

Subaru equipó esta edición con tecnología tomada directamente del desarrollo de competición. Uno de los elementos más destacados es la carcasa con aletas de refrigeración para el diferencial trasero, basada en la utilizada por el prototipo “Team SDA Engineering BRZ CNF Concept” de la Super Taikyu y en el modelo de carreras “Cup Car Basic”. Este sistema evita el sobrecalentamiento del aceite del diferencial en uso extremo, preservando la tracción incluso tras varias vueltas en circuito.

La parte electrónica también recibe mejoras importantes con la Función de Asistencia al Cambio (Rev Sync/Flat Shift).

Rev Sync ajusta automáticamente las revoluciones del motor al reducir marcha, lo que permite transiciones más suaves y menos carga para el conductor.

Flat Shift permite cambiar de marcha sin levantar el pie del acelerador, manteniendo la presión sobre la transmisión y mejorando la respuesta en aceleración.

Ambas funciones acercan la experiencia del BRZ a la de un auto de resistencia real, permitiendo que esta edición limitada combine comportamiento de calle con sensaciones de pista.

Para acompañar este conjunto, Subaru instaló un nuevo sistema de suspensión con amortiguadores ZF y piezas flexibles STI, sumado a frenos Brembo de mayor rendimiento. El resultado es un vehículo más preciso, más estable y con un control efectivo incluso en curvas técnicas.

Un estilo sutil pero contundente

Aunque la mayor parte de las mejoras son técnicas, Subaru también introdujo elementos estéticos y funcionales que diferencian al Type RA. Entre ellos se encuentran:

Manijas interiores en acabado negro.

Alerones inferiores STI tanto adelante como atrás.

Un ala de fibra de carbono STI en la parte posterior.

Rines STI BBS de 18 pulgadas x 7,5J, disponibles en gris mate o bronce mate.

El conjunto refuerza la apariencia deportiva sin caer en exageraciones, manteniendo el espíritu minimalista del BRZ.

Precio, disponibilidad y el sueño de verlo fuera de Japón

Subaru confirmó que el BRZ STI Sport Type RA tendrá solo 300 unidades y un precio cercano a los $35,400 dólares, un costo competitivo considerando su exclusividad y las mejoras de alto nivel. Sin embargo, no bastará con querer comprar uno: habrá un sorteo a finales de noviembre para seleccionar a los potenciales compradores.

