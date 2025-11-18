Cómo funcionará el Black Friday de Amazon en 2025

El Black Friday 2025 de Amazon promete convertirse en uno de los eventos de descuentos más esperados del año, especialmente para los usuarios interesados en tecnología, videojuegos y consolas.

Esta vez, las expectativas crecieron después de que Nintendo anunciara sus primeras promociones del mes, tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2, marcando el inicio de una temporada repleta de rebajas destacadas.

La compañía estadounidense, conocida por liderar las compras en línea durante el último trimestre del año, confirmó que prepara miles de ofertas exclusivas, entre las que se incluirán productos de entretenimiento digital, así como periféricos y accesorios muy demandados. En esta edición, Amazon pretende reforzar su catálogo gaming debido al creciente consumo dentro del sector.

De acuerdo con la información difundida, la campaña del Black Friday en Europa tendrá una duración total de 12 días, con rebajas que se activarán desde el 20 de noviembre y se extenderán hasta el 1 de diciembre. Este período ampliado responde a la estrategia global de la plataforma, que busca facilitar la planificación de compras y evitar saturaciones logísticas.

Las ofertas aparecerán en la web desde las 00:00 horas del 19 al 20 de noviembre, un horario unificado para todas las regiones. Sin embargo, Amazon aclaró que los productos vendidos por terceros podrían mostrar variaciones en sus activaciones debido a políticas internas de cada vendedor. Aun así, se espera que la mayoría de las promociones coincidan con el cronograma oficial.

Ofertas anticipadas y primeras promociones destacadas

Como en años anteriores, Amazon ya tomó la delantera al publicar ofertas anticipadas antes del inicio formal del evento. Esta estrategia permite a los usuarios acceder a descuentos importantes y evitar la alta demanda que se genera entre el 24 y 29 de noviembre, jornadas tradicionalmente más intensas durante el Black Friday.

En esta fase previa se han podido ver rebajas en títulos como EA Sports FC 26, uno de los videojuegos deportivos más esperados del año. También destacan promociones en Silent Hill F, que continúa generando expectativa por su regreso a la saga, y en Clair Obscur: Expedition 33, un lanzamiento que ha llamado la atención por su propuesta visual y narrativa. Además, Amazon añadió más juegos a su sección especial para quienes buscan adelantar sus compras.

Para muchos consumidores, estas primeras rebajas representan una oportunidad de adquirir productos antes de que se agoten, especialmente en categorías como consolas o hardware. Por este motivo, Amazon insiste en revisar periódicamente su página dedicada al Black Friday, donde se actualizan las ofertas de manera continua durante los 12 días de la campaña.

Con el impulso de Nintendo, la participación de terceros vendedores y el interés creciente por la tecnología de entretenimiento, el Black Friday de Amazon 2025 se perfila como uno de los eventos digitales más fuertes del año. La compañía apuesta por descuentos agresivos y disponibilidad inmediata, reforzando su posición como líder global en comercio electrónico durante la temporada festiva.