Corte Federal bloquea el rediseño del mapa electoral de Texas que favorece a los republicanos

Tres jueces federales determinaron bloquear el uso de un nuevo mapa electoral en Texas que da ventaja a los republicanos de cara a las elecciones de medio término del 2026 y donde dejaba fuera a las minorías.

La decisión, anunciada por el juez distrital Jeffrey Brown, supone un golpe para el Gobierno de Donald Trump y sus intentos por mantener el control de su partido en el Congreso nacional en los comicios del próximo año, donde se renueva la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.

Ante la decisión de la Corte, el líder demócrata en la Cámara de Representantes de Texas, el representante Gene Wu, aseguró que el gobernador Greg Abbott intentó silenciar las voces de los texanos para complacer a Donald Trump.

“Una corte federal acaba de detener uno de los intentos más descarados de robar nuestra democracia que Texas haya visto jamás. Greg Abbott y sus secuaces republicanos intentaron silenciar las voces de los texanos para complacer a Donald Trump, pero ahora no le han dado absolutamente nada. El gobernador retrasó la ayuda para las víctimas de las inundaciones del 4 de julio en Kerr”, señaló.

Por su parte la representante Mihaela Plesa, vicepresidenta del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes de Texas, señaló que la decisión de los jueces demuestra que la democracia no es negociable.

“Hoy, un tribunal federal le recordó a Greg Abbott que nuestra democracia no es negociable. Los tejanos no pidieron la redistribución de distritos a mitad de década, la pidió la Casa Blanca. El tribunal finalmente desenmascaró este abuso de poder injusto e ilegal y lo bloqueó. Esta victoria pertenece a cada tejano que testificó, que se organizó, que alzó la voz contra el poder y que hizo esto posible”, afirmó.

Elecciones en Estados Unidos. Crédito: Paula Bronstein | AP

En tanto el representante Jon Rosenthal, vicepresidente del Comité de Redistribución de Distritos de la Cámara de Representantes de Texas, mencionó que esto es un triunfo para las comunidades negras y latinas.

“Esta es una victoria monumental en la lucha contra la manipulación electoral racista en Texas y en todo el país. Es un gran triunfo para la representación justa de las comunidades negras y latinas. El trabajo no termina aquí. Seguiremos luchando”, manifestó.

El mapa, adoptado por la legislatura de Texas en agosto de este año, tras un intento de boicot por parte de los congresistas estatales demócratas, brinda teóricamente cinco escaños adicionales para los republicanos y reconfigura dos de los distritos actualmente representados por demócratas.

La iniciativa, además, fue convocada en una sesión especial y antes de tiempo, ya que el rediseño de los mapas electorales a nivel nacional suele realizarse cada diez años en función de la renovación del censo.

La estrategia de Texas fue replicada por otros estados con Gobierno republicanos, como Carolina del Norte y Misuri, donde las legislaturas estatales también aprobaron rediseñar los mapas para favorecer al partido de Trump.

Es probable que la decisión sea apelada por el gobierno estatal ante el Supremo de EE.UU., pero cualquier decisión judicial deberá llegar antes del 8 de diciembre.

