El retiro del demócrata “Chuy” García genera controversia en la Cámara de Representantes

El anuncio del retiro anticipado de “Chuy” García como representante por el 4.º distrito congresional de Illinois, pero sobre todo la manera en cómo designó a su sucesor, llegó hasta la Cámara de Representantes, donde se aprobó una resolución exigiendo condenar su proceder, pues impidió que se celebrará un proceso de elección abierto.

El 27 de octubre, el político de 69 años nacido en Durango, México, presentó su solicitud de reelección, pero un mes después anunció su intención de retirarse al concluir su periodo de trabajo.

Sus argumentos fueron que su cardiólogo le recomendó reducir su ritmo de trabajo por motivos de salud; en tanto que su esposa, quien padece esclerosis múltiple, le pidió no presentarse a la reelección y en lugar de ello dedicarse a cuidar a su nieto de ocho años quien luego del fallecimiento de su hija Rosa, ocurrido en 2023, quedó huérfano.

Hasta ahí, todo parecía normal, pero la acción de garantizar que su jefa de gabinete sería la única candidata en la boleta de las primarias demócratas en la carrera para sucederlo fue vista por sus propios correligionarios de partido como un golpe a los principios democráticos que apuntan a “procesos de elección libre y justa”.

“Chuy” García pondrá fin a casi cuatro décadas de estar ligado a la política estadounidense. Crédito: Nam Y. Huh | AP

La demócrata Marie Gluesenkamp Perez, representante por Washington, consideró que García actuó de manera inadecuada al cerrarles la puerta a otros políticos para contender por su escaño, lo cual resulta muy ventajoso.

“Sus acciones son incompatibles con el espíritu de la Constitución y socavan el proceso de unas elecciones libres y justas”, expuso.

Dicho posicionamiento exhibe una división al interior del Partido Demócrata, pues Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, previamente había respaldado a “Chuy” García.

“No apoyo esta supuesta resolución de desaprobación. Y apoyo firmemente al congresista Chuy García. Ha sido un defensor del progreso en comunidades marginadas durante décadas, incluso durante su tiempo en el Congreso, y ha mejorado la vida del pueblo estadounidense”, expresó.

Cabe señalar que la carrera de “Chuy” García en la política estadounidense comenzó en el Ayuntamiento de Chicago cuando fue elegido concejal, en 1986.

La semana pasada, el Caucus Hispano del Congreso también respaldó su decisión de retirarse.

