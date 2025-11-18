ICE arresta a joven inmigrante tras conducir sin licencia y admitió ser indocumentado

Una parada de tráfico en Georgia significó un giro drástico en la vida de Alejandro Bahena, un inmigrante mexicano de 21 años que ahora se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señaló que las autoridades de tráfico detuvieron al joven por no tener licencia de conducir. Posteriormente, se percataron de que no poseía documentación legal para residir en Estados Unidos.

“Bahena admitió libremente estar ilegalmente en el país”, recalcó McLaughlin, según publica Newsweek. Tras su arresto, fue trasladado al Centro Correccional Federal (FCI) de Atlanta y entregado a los agentes de ICE.

El incidente se registró el pasado 10 de noviembre, cerca de las 8:00 de la noche, cuando el joven conducía para recoger a su madre del trabajo en Augusta. En el auto le acompañaba su novia, llamada Desmaih Mock y de nacionalidad estadounidense.

“Oírlo llorar por teléfono me destrozó”

La pareja de Alejandro Bahena afirmó que el joven estudió en la zona y no posee antecedentes penales, pues siempre ha sido un hombre dedicado a su familia. También destacó que ha vivido en EE.UU. desde que era un bebé.

Ella lo describió como un hombre trabajador que se mantenía con empleos de construcción y reparaciones ocasionales, sosteniendo económicamente a su familia mientras ella cursa estudios universitarios en ecografía cardiovascular.

Desmaih Mock declaró también a Newsweek y compartió su profunda angustia ante la situación. “Mi salud mental ha tocado fondo. No puedo comer y dormir es aún más difícil. Oírlo llorar por teléfono y lo mal que lo están tratando me destrozó por completo, y como alguien que luchó contra la depresión en el pasado, me veo hundiéndome cada vez más en ella”.

Asimismo, la detención de Bahena ha causado conmoción en el hogar. “Su hijo llora todas las noches preguntando dónde está su papá y cuándo volverá a casa. Ningún niño merece sentir este dolor. Su padre es un gran hombre y siempre nos cuidó”.

“Los agentes de ICE fueron groseros y violentos”

Mock denunció que las condiciones en las que está detenido su novio pueden socavar su salud. En este sentido, Bahena le habría contado que en el centro de detención padece “calor extremo, escasez de agua y tener que dormir en el suelo, y que sus solicitudes de atención médica fueron desestimadas”.

Añadió que su pareja describió las condiciones como “tortura”. Bahena también estaría padeciendo problemas cardíacos relacionados con la ansiedad y recientemente sufrió una fractura de costilla.

Más alarmante aún, Bahena le habría confesado la actitud del personal. “Dijo que los agentes de ICE fueron extremadamente groseros y violentos. Lo están tratando como si fuera un criminal o un animal”, señaló ella. La familia teme que pueda ser deportado.

