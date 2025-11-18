Miami: el tiempo para hoy martes 18 de noviembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 18 de noviembre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 4% y tendremos nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 9 y se esperan pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:41 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:31 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevé escasa nubosidad con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 82 grados Fahrenheit (23 y 28 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 11%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

