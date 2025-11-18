Powerball en vivo: premio y números ganadores del lunes 17 de noviembre de 2025

Este lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball del 17 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $569 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números ganadores de Powerball:

Números ganadores:

7 33 50 57 66 23 5x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Hay que elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tu boleto coincide con los seis números, lograrás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de venta de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios cuyo valor es superior a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las leyes de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para conocer el plazo de vencimiento consulta en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos maneras posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$569 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball realizará su próximo sorteo el miércoles 19 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: