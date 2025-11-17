Powerball Double Play en vivo: premio y números ganadores del lunes 17 de noviembre de 2025

Este lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 17 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Revisa aquí todos los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

11 18 23 59 69 5

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes marcar la función Double Play a tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios de Double Play se reclamarán en el estado donde fuiste a comprar el boleto ganador. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

¿De cuánto tiempo dispongo para canjear mi boleto premiado? Aproximadamente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente juego el sábado 22 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: