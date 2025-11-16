Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del sábado 15 de noviembre de 2025

Este sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 15 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

8 25 46 51 58 19

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes volver a jugar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes sumar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios tienen que reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan comprado el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

¿Cuánto tiempo otorgan las administraciones para solicitar el premio? Actualmente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su siguiente juego el lunes 17 de noviembre

