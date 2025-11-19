Apple Watch: cuáles son los modelos compatibles con carga rápida

La carga rápida del Apple Watch es una de las funciones más útiles para quienes viven a toda velocidad y necesitan tener su reloj inteligente listo en el menor tiempo posible. Si alguna vez te has quedado con la batería baja justo antes de salir de casa o de hacer ejercicio, sabrás lo frustrante que puede ser esperar horas a que se cargue.

Afortunadamente, Apple ha mejorado la tecnología de carga en sus modelos más recientes, permitiendo que algunos relojes alcancen el 80% de batería en solo minutos. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para cargar tu Apple Watch de la forma más rápida posible.

¿Qué modelos de Apple Watch admiten carga rápida?

No todos los Apple Watch pueden cargar rápido. La carga rápida llegó con la serie 7 y se ha ido perfeccionando en los modelos posteriores. Si tienes uno de estos relojes, puedes aprovechar esta función para recuperar energía en tiempo récord:

Apple Watch Series 10 y 11 : Estos modelos son los más rápidos, logrando del 0% al 80% de carga en solo 30 minutos. Además, con solo 15 minutos de carga puedes obtener hasta 8 horas de uso, lo que es ideal para quienes necesitan un impulso rápido antes de salir de casa o de entrenar.



: Estos modelos son los más rápidos, logrando del 0% al 80% de carga en solo 30 minutos. Además, con solo 15 minutos de carga puedes obtener hasta 8 horas de uso, lo que es ideal para quienes necesitan un impulso rápido antes de salir de casa o de entrenar. Apple Watch Series 7, 8 y 9 : Estos modelos también ofrecen carga rápida, alcanzando el 80% en aproximadamente 45 minutos. Es una gran mejora respecto a los modelos anteriores, que tardaban mucho más en cargar.



: Estos modelos también ofrecen carga rápida, alcanzando el 80% en aproximadamente 45 minutos. Es una gran mejora respecto a los modelos anteriores, que tardaban mucho más en cargar. Apple Watch SE 3 : El modelo de entrada también se ha sumado a la carga rápida, logrando el 80% en unos 45 minutos. Es una excelente opción para quienes buscan un reloj económico pero con funciones modernas.



: El modelo de entrada también se ha sumado a la carga rápida, logrando el 80% en unos 45 minutos. Es una excelente opción para quienes buscan un reloj económico pero con funciones modernas. Apple Watch Ultra y Ultra 2 : Estos relojes deportivos pueden cargar del 0% al 80% en cerca de una hora. Aunque no son tan rápidos como la serie 10 y 11, siguen siendo una opción sólida para quienes necesitan batería extra para actividades intensas.



: Estos relojes deportivos pueden cargar del 0% al 80% en cerca de una hora. Aunque no son tan rápidos como la serie 10 y 11, siguen siendo una opción sólida para quienes necesitan batería extra para actividades intensas. Apple Watch Ultra 3: Este modelo logra el 80% de carga en aproximadamente 45 minutos y, con solo 15 minutos de carga, puedes obtener hasta 12 horas de uso normal. Es perfecto para quienes buscan máxima autonomía y velocidad.

Cómo cargar rápido tu Apple Watch: el cable y el adaptador correctos

Para activar la carga rápida no basta solo con tener un modelo compatible, también necesitas usar el cable y el adaptador adecuados:

El cable que incluye Apple para estos modelos es el Apple USB-C Magnetic Fast Charging Cable, que se distingue por tener aluminio alrededor del cargador magnético en lugar de plástico. Este cable viene con los Apple Watch Series 7 en adelante y puedes comprarlo por separado (modelo A2515). ​



El adaptador de corriente que uses debe ser USB-C y soportar USB Power Delivery (USB-PD) con una potencia mínima de 5W. Apple recomienda sus adaptadores de 18W, 20W, 29W, 30W, hasta 96W, pero también funcionan adaptadores de terceros confiables que soporten USB-PD, y suelen estar disponibles por menos de 20 dólares.



Es importante mencionar que cargadores antiguos de Apple como el MagSafe Duo o el Apple Watch Magnetic Charging Dock no permiten carga rápida, aunque puedes usar el cable rápido con un dock de terceros que soporte este cable.

Entonces, para la forma más rápida de cargar tu Apple Watch: usa el cable magnético de carga rápida USB-C original o compatible, y un adaptador USB-C con soporte USB-PD de al menos 5W.

Consejos para maximizar la carga rápida

Aquí tienes algunos consejos para aprovechar al máximo la carga rápida de tu Apple Watch:

Evita usar el reloj mientras se carga , ya que el uso puede ralentizar la carga. Si lo usas mientras está conectado, el proceso será más lento.



, ya que el uso puede ralentizar la carga. Si lo usas mientras está conectado, el proceso será más lento. Carga el Apple Watch en un entorno fresco para evitar que el calor afecte la eficiencia del proceso. El calor puede reducir la velocidad de carga y dañar la batería a largo plazo.



Si tienes varios puestos de carga, considera comprar más cables y adaptadores para que puedas cargar rápido donde sea. Es especialmente útil si viajas o tienes varios lugares de trabajo.



Asegúrate de que el cable y el adaptador estén en buen estado. Un cable dañado o un adaptador defectuoso pueden ralentizar la carga o incluso dañar el reloj.

Si quieres la forma más rápida de cargar tu Apple Watch, lo fundamental es tener un modelo compatible (Series 7 en adelante, Ultra y Ultra 3, y SE 3) y utilizar el cable USB-C magnético de carga rápida junto con un adaptador de corriente que soporte USB Power Delivery. Esto reduce significativamente el tiempo de espera para volver a usar tu reloj con energía al máximo.

Con esta guía práctica, estarás listo para no perder tiempo esperando que tu Apple Watch cargue y aprovechar al máximo la tecnología de carga rápida que Apple ha diseñado para sus relojes inteligentes más avanzados.

