EE.UU. aumenta recompensa por Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense acusado de narcotráfico

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y el director del FBI, Kash Patel, presentaron este miércoles su caso contra Ryan Wedding, exatleta olímpico del equipo canadiense, a quien acusan de haberse convertido en uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

Bondi y Patel ofrecieron una rueda de prensa en Washington D.C., junto con el comisionado de la Real Policía Montada del Canadá (RCMP), Michael Duheme.

Wedding, presunto narcotraficante canadiense que representó a Canadá como snowboarder en los Juegos Olímpicos de Utah 2002, figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Bondi declaró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Wedding de “dos cargos adicionales de manipulación e intimidación de testigos, lavado de dinero y narcotráfico”.

The US Department of State offers a reward of up to $15 million for info leading to the arrest &/or conviction of #FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan James Wedding, wanted for allegedly running & participating in a transnational drug trafficking operation: https://t.co/YyLpIU4Nmi pic.twitter.com/3DdiopiL9W — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) November 19, 2025

“Controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo”, afirmó Bondi.

Wedding está acusado del asesinato de un testigo federal tras ser imputado en 2024 mediante un sitio web ahora eliminado llamado “The Dirty News”, donde se publicaron fotografías del testigo y su esposa para localizarlo, según declaró Bondi.

El testigo fue asesinado a tiros en un restaurante de Medellín, Colombia, antes de poder testificar contra Wedding, añadió la fiscal general.

El Departamento de Estado de EE.UU. ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por la captura de Wedding, un aumento con respecto a los 10 millones iniciales.

“Vamos por ti. Te encontraremos. Y rendirás cuentas ante la justicia por tus crímenes”, afirmó Bondi.

Un Pablo Escobar moderno

La funcionaria agregó que Wedding es responsable de la importación de 60 toneladas métricas anuales a Los Ángeles a través de camiones semirremolque procedentes de México.

Bondi añadió que, durante la investigación, más de 35 personas han sido acusadas formalmente.

🚨 JUST NOW: FBI Director Kash Patel compares Canadian Drug kingpin Ryan Wedding to Pablo Escobar and El Chapo pic.twitter.com/tHQK5DeMSg — Alec Lace (@AlecLace) November 19, 2025

Señaló que se han incautado más de 2,000 kilogramos de cocaína y numerosas armas, y se han recuperado aproximadamente 3.2 millones de dólares en criptomonedas. También indicó que se han confiscado 13 millones de dólares en bienes físicos.

El comisionado de la Real Policía Montada del Canadá (RCMP), declaró que el martes por la mañana, la RCMP y la Policía Provincial de Ontario arrestaron a siete canadienses vinculados al presunto grupo delictivo organizado de Wedding.

“El fugitivo Ryan Wedding sigue siendo una de las mayores amenazas para la seguridad pública canadiense y, según la acusación previa, continúa dirigiendo una organización criminal que mueve más de mil millones de dólares al año“, afirmó Duheme.

Pir último, el director del FBI, Kash Patel, comparó a Wedding con una “versión moderna” de Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán, e instó a los ciudadanos a que informen sobre cualquier información que puedan tener acerca del acusado.

Patel afirmó que Wedding es responsable de “diseñar un programa de narcotráfico y narcoterrorismo sin precedentes en mucho tiempo”, y enfatizó qu el Departamento de Justicia de EE.UU. y el FBI “liderarán los esfuerzos para garantizar que estos criminales sean llevados ante la justicia”.

Sigue leyendo:

– Por qué se cree que uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI se oculta en la Ciudad de México.

– El FBI anuncia recompensa por exatleta olímpico de Canadá acusado de narcotráfico.