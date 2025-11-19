Florida rescata a 122 niños víctimas de abuso, explotación y abandono en una operación histórica

Las autoridades de Florida anunciaron el rescate de 122 niños desaparecidos o en situación de riesgo durante una masiva operación policial que se extendió por dos semanas en todo el estado. El operativo, llamado “Hogar para las Fiestas”, fue presentado como uno de los más grandes de su tipo en Estados Unidos, según informó el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

“Proteger a nuestros hijos, mantenerlos a salvo y evitar que sean explotados es la razón por la que hacemos este trabajo”, afirmó Uthmeier durante una conferencia de prensa el lunes.

Menores localizados en múltiples ciudades

La operación contó con la participación de agencias estatales, locales y federales, incluida la oficina de los Alguaciles de Estados Unidos, que trabajaron de forma conjunta para ubicar a los menores mediante labores de campo y análisis de inteligencia.

Los rescates se distribuyeron de la siguiente manera: 57 niños en el área de la Bahía de Tampa, 22 en Jacksonville, 14 en Orlando y 29 en Fort Myers.

La operación también permitió localizar a menores en otros nueve estados, aunque las autoridades no detallaron cuántos fueron recuperados fuera de Florida.

Los niños rescatados tienen entre 23 meses y 17 años, y muchos de ellos habían enfrentado abuso, explotación, negligencia o exposición directa a actividades delictivas.

Seis personas detenidas

Durante el operativo, seis sospechosos fueron arrestados, indicaron las autoridades. Si bien las identidades no fueron reveladas, algunos enfrentarán cargos graves relacionados con abuso sexual infantil e interferencia en la custodia de menores.

“Muchos de estos niños han sido víctimas de maneras indescriptibles. Enjuiciaremos a sus abusadores con todo el peso de la ley”, afirmó Uthmeier en un comunicado oficial.

Tras la localización de los menores, equipos de trabajo social y especialistas en bienestar infantil intervinieron para ofrecerles atención, recursos y acompañamiento psicológico.

“El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se enorgullece de apoyar a nuestros socios en Florida en la búsqueda de la seguridad y el bienestar de nuestros niños”, dijo Bill Berger, alguacil del Distrito Medio del estado.

Según Berger, la operación responde directamente a las necesidades y exigencias expresadas por las comunidades locales.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero