Gregorio Pernía, ‘El Titi’ de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’, se convierte en padre por sexta vez

El actor colombiano Gregorio Pernía, quien diera vida a ‘El Titi’ en ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ y quien formara parte de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, compartió emocionado en sus redes sociales que ya le dio la bienvenida a su sexto hijo.

Por medio de una publicación, que compartió en sus redes sociales, el histrión celebró la llegada del pequeño Gregorio, quien llegó a este mundo el martes 18 de noviembre.

El nacimiento de Gregorio Jr. se produjo horas después de que su papá volviera a Estados Unidos desde Chile, país en el que se encontraba cumpliendo con unos compromisos laborales.

“Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de Gregorio bebé. Nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana cinco horas después de mi llegada, pues ustedes saben estaba de gira por Chile, pero es algo que nos asombra a todos nosotros porque me esperó para nacer prácticamente”, narró emocionado el famoso actor.

Gregorio Pernía acompañó su texto de un video en el que se veía a bebé en los brazos de su madre al poco tiempo de nacido, lo que le dio un toque de ternura a un momento tan especial para todos en su familia.

“Damos gracias a Dios por haber vivido esta experiencia junto al Luna ⚓️ y Valentino, un momento que jamás borrarán de sus mentes y de sus corazones. Un momento inolvidable; a mi esposa @erikarfarfan gracias por este bebé tan hermoso y sano. Te amo. Gracias a la familia y a todos siempre por estar pendiente por sus lindos mensajes y por los buenos deseos. Gracias a equipo de Hospital Jackson North por todo; al Doctor Dumeny y a todas sus enfermas por tan hermoso parto”, escribió Gregorio Pernía a modo de agradecimiento.

La forma en que presentó al nuevo integrante de su familia provocó una lluvia de reacciones por parte de sus fans y de sus amigos famosos, quienes comparten su inmensa felicidad.

“Felicitaciones Grego y Erika ! Dios los bendiga ❤️! Pronto conoceré a esa cosita chiquita 😍😍😍😍”, le escribió Carmen Villalobos, con quien Gregorio lleva una relación muy cercana.

