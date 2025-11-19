Kamala Harris sorprende al aparecer un mitin solicitando apoyar al Partido Demócrata

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, apareció repentinamente un mitin efectuado en Tennessee, donde le pidió a los ciudadanos apoyar con su voto al Partido Demócrata.

“En medio de esta oscuridad espero que la gente recuerde la luz que llevan consigo y que ninguna persona ni elección puede apagar”, señaló la demócrata californiana de cara a las elecciones especiales del 2 de diciembre en el 7.º Distrito Congresional de Tennessee, donde Aftyn Behn es la carta fuerte presentada por los demócratas.

Bajo el argumento de promover su libro “107 Days”, donde describe su breve campaña presidencial después de que el expresidente Joe Biden le cediera la estafeta, Kamala Harris está recorriendo diversas ciudades, pero sobre todo donde hay algo en juego que signifique la posibilidad de restarle poder a los republicanos.

Aunque tuvo la oportunidad de contender por la candidatura demócrata en las próximas elecciones para definir a un nuevo gobernador en California, Harris optó por dejarla pasar, pues su interés se enfoca, de nueva cuenta, en postularse a la presidencia.

Sin embargo, la afroamericana está obligada a recuperar la confianza de los líderes de su partido luego del resultado negativo obtenido en la boleta, el cual dejó a los demócratas muy golpeados frente a la ciudadanía y con el control de la Cámara de Representantes, así como del Senado, en manos republicanas.

El objetivo de Kamala Harris consiste en recuperar la confianza de su partido para, de esa manera, otra vez contender por la presidencia en 2028. (Crédito: Matt Kelley / AP)

De manera sorprendente, durante los poco más de tres meses en que Kamala Harris estuvo en campaña, superó $1,000 millones de dólares en donativos, dinero que fue destinado en su totalidad a la compra de anuncios y a la organización de eventos masivos donde participaron algunas celebridades de la industria del entretenimiento.

En la presentación de ingresos y egresos ligados a la campaña de la exvicepresidenta ante la Comisión Federal Electoral, surgió una deuda superior a $20 millones de dólares, cantidad que fue cubierta por el Comité Nacional Demócrata.

A cambio de que cubrieran su deuda, Kamala Harris asumió el compromiso no sólo de recorrer el país en busca de más donativos para las campañas de otros aspirantes, sino de respaldar a quien fuera necesario con el objetivo de ganar escaños y gubernaturas en disputa.

Es por ello que, en los próximos meses y hasta que concluyan las elecciones intermedias, la imagen de la mujer que sueña en gobernar a Estados Unidos se verá con mayor frecuencia.

