Mueren 2 turistas mexicanos y 3 europeos en la Patagonia chilena tras ser sorprendidos por un temporal

Al menos 5 turistas fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena, tras ser sorprendidos por un temporal.

Se trata de un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana, un hombre y una mujer de Alemania y una mujer británica, según confirmó este martes la Delegación Presidencial de la región de Magallanes.

Todos ellos formaban parte del grupo de nueve turistas reportados como desaparecidos durante la jornada del lunes en esta zona montañosa del sur de la Patagonia chilena.

Los cuatro restantes fueron hallados con vida, por lo que concluyó el operativo de búsqueda, informaron las autoridades.

Los visitantes recorrían el circuito de trekking en el sector de Los Perros, una zona de difícil acceso, donde se produjeron condiciones climáticas severas, con una intensa nevada y fuertes vientos de casi 200 km/h.

Las autoridades iniciaron las gestiones con los organismos diplomáticos de los países correspondientes para la repatriación de los cuerpos.

La Fiscalía autorizó el traslado y se activó un operativo de evacuación que priorizará la vía aérea, siempre que las condiciones meteorológicas permitan operar a los helicópteros de la Fuerza Aérea chilena.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, extendió sus condolencias a las familias de los fallecidos.

“Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos”, expresó, en un mensaje publicado en la red social X.

Getty Images: Torres del Paine es conocido por su espectacular belleza natural.

Ruta complicada

En la ruta en la que ocurrió el suceso tanto el terreno como el clima son inestables, por lo que solo se recomienda a senderistas experimentados con una buena preparación física, informó la agencia EFE.

Ubicado entre la Cordillera de los Andes y la estepa Patagónica, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Puerto Natales, el Parque de las Torres del Paine es una de las áreas protegidas más destacadas de Chile, así como un importante atractivo turístico.

Además de las cumbres Paine Grande, llamadas así por sus famosas torres de roca y granito, el parque alberga ríos, lagos y glaciares que componen un impresionante escenario natural.

Esta zona protegida recibió 380.000 visitantes, la mayoría extranjeros, en la temporada 2024-2025.

En 2013, Torres del Paine fue seleccionado por la revista National Geographic, como el quinto lugar más hermoso del mundo, y también como la octava maravilla del planeta en el portal Virtual Tourist.

