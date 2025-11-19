Mundial 2026: Estos son los cabezas de grupo definidos para el sorteo

Las Eliminatorias al Mundial de 2026 concluyeron, aunque aún quedan los cupos por repechaje, y están definidos los cabeza de grupo.

La mayoría de potencias futbolísticas están en el bombo 1, que incluirá a las tres selecciones sedes del próximo Mundial (México, Canadá y Estados Unidos).

Estos serán los países que integren el bombo de cabeza de grupo para la próxima Copa del Mundo:

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Holanda

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

Tres de los cuatro bombos están definidos, mientras que en último bombo se ubicarán los países que consigan el puesto a la Copa del Mundo por el repechaje.

Todos los países que serán cabeza de serie estuvieron en el Mundial de Qatar 2022, incluyendo a los dos finalistas: Argentina y Francia.

Mientras que por el bombo 2 hay varios regresos como las selecciones de Colombia y Austria.

Estos son los países del bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

De acuerdo al estadista conocido como Mister Chip, España, Colombia, Noruega y Ghana sería el grupo más complicado posible.

Mientras que Canadá, Austria, Arabia Saudí y Nueva Zelanda sería el grupo más sencillo.

Estos serán los últimos dos bombos de la Copa del Mundo de 2026

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

BOMBO 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repesca Europa-1

Repesca Europa-2

Repesca Europa-3

Repesca Europa-4

Repesca Intercontinental-1

Repesca Intercontinental-2

México, sede del repechaje a la Copa del Mundo de 2026

El estadio de Guadalajara y el estadio de Monterrey, ambos en México, albergarán la repesca internacional que repartirá las últimas dos plazas para el Mundial 2026, que se disputará del 23 al 31 de marzo y en el que participarán seis selecciones, según anunció este miércoles la FIFA.

Irak, la República Democrática del Congo, Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia pugnarán por las dos últimas plazas para disputar la Copa del Mundo.

El sorteo del torneo clasificatorio para el Mundial 2026 se celebrará este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich a partir de las 13.00 CET (12.00 GMT). El calendario de partidos de la competición se confirmará una vez realizado el sorteo, que se podrá ver en directo en la web oficial del organismo presidido por Infantino.

