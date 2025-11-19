Mundial 2026: Estos son los cabezas de grupo definidos para el sorteo
3 de los 4 bombos a la Copa del Mundo ya están definidos, mientras que el último está por definirse con el repechaje
Las Eliminatorias al Mundial de 2026 concluyeron, aunque aún quedan los cupos por repechaje, y están definidos los cabeza de grupo.
La mayoría de potencias futbolísticas están en el bombo 1, que incluirá a las tres selecciones sedes del próximo Mundial (México, Canadá y Estados Unidos).
Estos serán los países que integren el bombo de cabeza de grupo para la próxima Copa del Mundo:
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Holanda
- Bélgica
- Alemania
- Estados Unidos
- México
- Canadá
Tres de los cuatro bombos están definidos, mientras que en último bombo se ubicarán los países que consigan el puesto a la Copa del Mundo por el repechaje.
Todos los países que serán cabeza de serie estuvieron en el Mundial de Qatar 2022, incluyendo a los dos finalistas: Argentina y Francia.
Mientras que por el bombo 2 hay varios regresos como las selecciones de Colombia y Austria.
Estos son los países del bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
De acuerdo al estadista conocido como Mister Chip, España, Colombia, Noruega y Ghana sería el grupo más complicado posible.
Mientras que Canadá, Austria, Arabia Saudí y Nueva Zelanda sería el grupo más sencillo.
Estos serán los últimos dos bombos de la Copa del Mundo de 2026
BOMBO 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Catar
- Arabia Saudí
- Sudáfrica
BOMBO 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repesca Europa-1
- Repesca Europa-2
- Repesca Europa-3
- Repesca Europa-4
- Repesca Intercontinental-1
- Repesca Intercontinental-2
México, sede del repechaje a la Copa del Mundo de 2026
El estadio de Guadalajara y el estadio de Monterrey, ambos en México, albergarán la repesca internacional que repartirá las últimas dos plazas para el Mundial 2026, que se disputará del 23 al 31 de marzo y en el que participarán seis selecciones, según anunció este miércoles la FIFA.
Irak, la República Democrática del Congo, Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia pugnarán por las dos últimas plazas para disputar la Copa del Mundo.
El sorteo del torneo clasificatorio para el Mundial 2026 se celebrará este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich a partir de las 13.00 CET (12.00 GMT). El calendario de partidos de la competición se confirmará una vez realizado el sorteo, que se podrá ver en directo en la web oficial del organismo presidido por Infantino.
