Signos que vivirán una dolorosa ruptura antes de terminar 2025

El cierre del 2025 no será suave ni ligero. La combinación entre Mercurio retrógrado, Júpiter retrógrado en Cáncer, los últimos ajustes kármicos de Saturno en Piscis y la entrada del Sol en Capricornio en diciembre marca un periodo decisivo para muchos signos del zodiaco.

El universo empuja a romper vínculos, patrones, hábitos y cortar lazos que ya no sostienen nada.

Estas rupturas no se limitan al ámbito romántico. Durante los últimos meses del año, varios signos enfrentarán cierres profundos en amistades, relaciones familiares, ambientes laborales e incluso proyectos personales que han llegado a su ciclo final, explica el sitio Horóscopo Negro.

A continuación, te presentamos los signos que vivirán una ruptura dolorosa antes de que termine 2025 y cómo este proceso, aunque intenso, será esencial para su evolución.

¿Por qué 2025 termina con rupturas para 5 signos?

El clima astral de fin de año es complejo y transformador. La energía retrógrada, sumada a la temporada de Capricornio, obliga a mirar con honestidad aquello que ya no funciona.

Este cierre astrológico es una especie de depuración final: lo que no evoluciona contigo, cae.

Cada tránsito clave empuja en una dirección específica:

Mercurio retrógrado (noviembre): revela verdades ocultas, conversaciones pendientes y dinámicas que ya no pueden sostenerse.

Júpiter retrógrado en Cáncer: remueve heridas familiares, lealtades invisibles y vínculos emocionales profundos.

Saturno en Piscis: hace las últimas limpiezas kármicas antes de cerrar su tránsito.

Sol en Capricornio (diciembre): empuja a tomar decisiones serias, maduras y definitivas.

En este contexto, algunos signos no podrán evitar rupturas que, aunque duelan, serán completamente necesarias para entrar al 2026 más libres, alineados y conscientes.

Los signos que enfrentarán rupturas dolorosas antes de 2025

1. Escorpio

Escorpio culmina 2025 atravesando transformaciones profundas. Con la Luna Nueva en su signo, el paso de Mercurio por Escorpio y meses de intensidad emocional acumulada, cualquier vínculo construido sobre la duda, la mentira o la desconfianza se desmorona.

Esta ruptura puede presentarse en amistades que ya no encajan en tu evolución, lazos familiares que cruzan límites, trabajos que te quedan pequeños y relaciones donde ya no hay reciprocidad.

Es una ruptura quirúrgica: rápida, precisa, inevitable. Dolerá, pero liberará. Para diciembre, Escorpio sentirá que cerró un capítulo entero de su vida sin vuelta atrás. Lo que cae, cae para siempre.

2. Sagitario

Sagitario llega encendido al final del año. Con su temporada iniciando y Mercurio retrógrado primero en su signo, la claridad mental será brutal.

Verás exactamente quién te frena, quién te confunde y quién ya no camina contigo.

Podrás romper con una relación que perdió sentido, una amistad que ya no te aporta, un proyecto en el que ya no crees.

La ruptura será un clic, no un drama, una comprensión fulminante y aunque sorprenda, no dolerá tanto como traerá alivio.

Lo que dejas en diciembre es exactamente lo que abre el espacio para un 2026 más auténtico.

3. Cáncer

Con Júpiter retrógrado en Cáncer, este signo está revisando memorias, vínculos familiares y heridas antiguas. La ruptura que llega antes de terminar 2025 es emocional, madura y largamente postergada.

Puede manifestarse como soltar a alguien que no sabe cuidarte, alejarte de un entorno familiar agotador, dejar ir una carga emocional que vienes arrastrando.

Esta ruptura será menos ruidosa y más profunda, menos impulsiva y más consciente y aunque duela, traerá lo que más necesitabas: paz emocional real.

4. Géminis

Para Géminis, el protagonista es Mercurio retrógrado, que expone quién está contigo por amor y quién por costumbre.

Las rupturas llegan desde conversaciones que se cierran, dinámicas que dejan de fluir y relaciones sostenidas solo por inercia.

Lo que se rompe es la comunicación, la ilusión, la idea que tenías de alguien, un proyecto o vínculo mentalmente agotador.

La ruptura no será tanto del corazón, sino de la mente, Géminis dejará de justificar lo injustificable y encontrará claridad. Al iniciar diciembre, su mente respirará como no lo hacía desde hace meses.

5. Capricornio

Capricornio llega agotado al final del año. Entre responsabilidades, cargas familiares y compromisos laborales excesivos, Saturno retrógrado ha estado enviando señales claras: tienes que soltar algo que te drena.

La ruptura puede darse en un trabajo o compromiso laboral, un vínculo desgastado, una expectativa familiar, un hábito autodestructivo.

La ruptura no será emocional: será estructural, una decisión seria, silenciosa y contundente que marcará un antes y un después.

Preguntas frecuentes

¿Estas rupturas pueden evitarse?

Son parte del proceso evolutivo que los tránsitos astrales están impulsando, según dicen astrólogos expertos.

¿Las rupturas son solo amorosas?

No. Muchas ocurren en amistades, familia, trabajo o patrones personales.

¿Qué hacer durante estos tránsitos?

Practicar introspección, poner límites y permitir que lo que debe caer, caiga.

