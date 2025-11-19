Toyota revela los precios de la RAV4 2026: así queda la gama

Toyota comienza a revelar la estrategia comercial de la RAV4 2026, un modelo especialmente esperado después de cerrar el año pasado como el vehículo más vendido en Estados Unidos. La marca japonesa anunció los primeros precios y destacó que la nueva gama híbrida seguirá siendo uno de los pilares del SUV.

Lee también: BMW M340i 50 Jahre: un tributo moderno al Serie 3

A diferencia de años anteriores, Toyota abrió la información enfatizando los cambios técnicos y las mejoras estándar, dejando claro que busca consolidar a la RAV4 como la alternativa más equilibrada en eficiencia, seguridad y equipamiento.

Puedes leer: BRZ STI Sport Type RA: la súper joya exclusiva de Subaru

Un precio de entrada más accesible

La versión base híbrida, la RAV4 Hybrid LE FWD 2026, inicia en $31,900 dólares, una cifra que representa una reducción de $950 dólares respecto al modelo híbrido de entrada del año anterior, que costaba $32,850 dólares.

Este ajuste es llamativo considerando las nuevas características incorporadas, pues Toyota integró su sistema de propulsión híbrido más reciente, pensado para mejorar el consumo y la respuesta del motor en distintas situaciones de manejo.

Además, el fabricante confirmó que el modelo 2026 cuenta con un chasis revisado para ofrecer una conducción más cómoda y estable, un punto que se suma a la larga lista de mejoras de esta renovación.

Probamos la Toyota RAV4 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Más tecnología estándar y mejor equipamiento

Toyota también amplió el equipamiento tanto en diseño como en funciones prácticas. Entre los cambios más destacados se encuentra la nueva pantalla táctil de mayor tamaño que ahora viene incluida en el acabado LE, una mejora que antes solo estaba disponible en versiones superiores.

En el acabado XLE Premium, la marca incorporó un portón trasero eléctrico, una característica muy demandada por los clientes del segmento. Por su parte, la edición Woodland recibe el Monitor Multiterreno, una herramienta clave para quienes buscan aventuras fuera del pavimento y necesitan asistencia para transitar superficies complicadas.

Toyota también confirmó que la variante híbrida enchufable, conocida como RAV4 PHEV 2026, tendrá su propia lista de precios, pero estos serán publicados más adelante. La marca adelantó que esa información estará disponible a comienzos de 2026, cuando el modelo se acerque a su fecha de lanzamiento oficial.

Seguir leyendo:

El auto más veloz creado en EE.UU.: hay nuevo líder

Chevrolet extiende la vida del Camaro un año más

El Hyundai Ioniq 5 recorta su precio hasta $9,800 dólares