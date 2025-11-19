Trump confirma reunión con Zohran Mamdani en el Despacho Oval el viernes

El presidente Donald Trump anunció que planea recibir el viernes en el Despacho Oval al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, lo que se convierte en la primera reunión cara a cara entre ambos políticos desde que el demócrata fue elegido a principios de este mes.

Trump escribió el miércoles por la noche en una publicación de Truth Social que Mamdani había solicitado una reunión y que “acordaron que esta reunión tendrá lugar en el Despacho Oval” este viernes.

“El alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran ‘Kwame’ Mamdani, ha solicitado una reunión”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Hemos acordado que esta reunión tendrá lugar en el Despacho Oval el viernes 21 de noviembre. ¡Pronto habrá más detalles!”.

Por su parte, Dora Pekec, portavoz del alcalde electo, confirmó la reunión en un comunicado, diciendo: “Como es costumbre para una administración municipal entrante, el alcalde electo planea reunirse con el presidente en Washington para discutir la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda de asequibilidad que más de un millón de neoyorquinos votaron hace apenas dos semanas”.

Mamdani declaró el lunes a los periodistas que su equipo se había puesto en contacto con la Casa Blanca para proponer una reunión como parte de una promesa a los votantes para “abordar la crisis de asequibilidad que está expulsando a tantos de ellos de la ciudad” y que las políticas económicas de Trump estaban contribuyendo al alto coste de la vida en Nueva York.

La reunión entre Trump y Mamdani pondría fin a meses de acritud entre los dos neoyorquinos que protagonizaron constantes ataques mediáticos en campaña.

Trump utilizó a Mamdani como blanco de sus ataques, intentando vincular su ideología política con la de los demócratas de todo el país y ridiculizándolo como “mi pequeño comunista”.

Además, amenazó antes de las elecciones con retirar la financiación federal a la ciudad de Nueva York si Mamdani ganaba.

Por su parte, Mamdani se dirigió directamente al presidente en su discurso de victoria momentos después de ganar la alcaldía este mes , bromeando: “Donald Trump, ya que sé que me estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: ¡Sube el volumen!”.

