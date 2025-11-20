Bomba Estéreo aboga por la salud

Li Saumet no necesitó muchas razones para aceptar colaborar para una campaña que promueve el aguacate de México.

“Tengo a mis padres que sufren diabetes”, dijo la cantante de la banda colombiana Bomba Estéreo. “Entonces, todo esto me hace pensar y me hace tener más conciencia de lo que uno pueda aportar […] para que la gente le ponga más atención a su salud”.

Esto no es nada nuevo en la vida de la artista originaria de la ciudad caribeña de Santa Martha. En sus redes sociales comparte detalles de lo que hace para mantenerse sana física y mentalmente, un camino que comenzó desde hace años.

“Llevo un tiempo como en un camino espiritual”, dijo. “Hace rato vengo cuidándome con la alimentación, y en mis redes sociales pongo así como recetitas y cosas de ‘wellness’, cómo estar mejor”.

El aguacate es una de las frutas más cotizadas en Estados Unidos porque posee decenas de propiedades y además no tiene azúcar. Y es aquí donde más se consume, sobre todo durante la fiesta del Súper Tazón, cuando los fanáticos de este deporte suelen preparar platillos hechos con este ingrediente.

Como parte de la campaña, en la que Avocados From Mexico se asoció con la American Diabetes Association, Li grabó un remix de la popular canción de Juan Luis Guerra, “La bilirrubina”. Esta mezcla celebra los 35 años de este tema con la eliminación de la palabra “insulina” de la letra. La insulina es la sustancia de la que dependen muchas personas que padecen de diabetes y que usualmente obtienen a través de inyecciones.

De acuerdo con datos estadísticos, la comunidad hispana tiene 66% más de probabilidad de ser diagnosticada con diabetes en comparación con los blancos no latinos. Esta campaña busca fomentar la prevención y el manejo de este padecimiento.

Pero este no es el único proyecto en el que trabaja Li. Actualmente la banda está produciendo un disco nuevo cuya inspiración es el sentido de mejorar, “de ser canal para la vida de otras personas”, dijo la intérprete.

Pero no hay prisa, dijo. La banda se está tomando su tiempo porque espera estrenar “un gran disco”, todavía mejor que “Astropical”, el álbum por el que recibió una nominación al Grammy en la categoría de Mejor álbum de latin rock o alternativo. Fue realizado en colaboración con la banda venezolana Rawayana.

Entre disco y disco, Li sigue trabajando con otros artistas en distintas colaboraciones, entre ellos Carlos Vives, Bad Bunny y otros.

“Esa ha sido como una de las etapas más colaborativas que he tenido por el mismo hecho de que ya estando sola me permití como explorar más con otros productores”, dijo acerca de la salida hace ya dos años de Simón Mejía, quien era parte de Bomba Estéreo. “Siento que eso cambió mi perspectiva musical y de ser, de verme más como una compositora”.

Luego se embarcará en una gira y cantará en festivales con su nuevo disco, que no solo será para bailar y cantar, sino que irá “más allá de la música”, advirtió.