Daniella Navarro, ex de ‘La Casa de los Famosos’, lanza a la venta su lujosa casa en Florida

La actriz y modelo venezolana Daniella Navarro, quien formara parte de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, dio la nota luego de que se filtrara que lanzó a la venta la casa que compartió con Uguiella, su hija.

La bella sudamericana, quien está a nada de cumplir su primer año de casada con el piloto Jorge Campillo, decidió desprenderse de la hermosa propiedad que tiene en Doral, en la Florida.

El inmueble, por lo que pudimos saber, está siendo promocionado en $1.25 millones de dólares y desde el pasado 28 de octubre está en búsqueda de nuevos propietarios.

De acuerdo a la ficha técnica, difundida por diversos medios especializados, la aún casa de la celebridad fue construida en el 2014 y está distribuida a lo largo de dos pisos.

Cuenta, a lo largo de sus 2,878 pies cuadrados de construcción, con cuatro recámaras y con cuatro baños.

Al igual goza de vestíbulo, cocina, antecomedor comedor, sala de estar, sala principal, balcones, garaje para dos vehículos, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 4,481 pies cuadrados, cuenta con áreas verdes y con un área de patio.

“Casa de esquina completamente remodelada en la exclusiva comunidad Vintage Estates.

Una propiedad moderna, elegante y lista para mudarse, con acabados de alta calidad y excelente iluminación natural”, se lee en un fragmento del anuncio con el que la están promocionando.

Si bien la casa ya lleva unas semanas en el mercado, Daniella Navarro dejó en claro que no se la venderá a cualquiera, sino solo a aquellas personas que le inspiren algo.

“Sí, mi gente linda, estoy vendiendo mi casa. Está hecha con el amor más grande del planeta, así que aunque me vengan con el dinero si no me gusta la vibra de formar un bello hogar, no se la vendo”, escribió de forma determinante en Instagram Stories.

