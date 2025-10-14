Demandan a Paulina Rubio por no pagar renta de mansión que habitó en Miami

La cantante mexicana Paulina Rubio está metida en tremendo lío, luego de que se diera a conocer que la demandaron en la ciudad de Miami por deber dos meses de alquiler de una lujosa mansión.

De acuerdo al programa español ‘El Tiempo Justo’ de Telecinco, ‘La Chica Dorada’ habitó en la citada residencia hasta abril del 2025 y pagaba por ella la cantidad de $35,000 dólares mensuales, por lo que su deuda asciende a los $70,000 dólares.

El impago de la renta del inmueble, que pertenece al empresario Fang Wu, se suma a algunos de los tantos problemas que Paulina Rubio ha afrontado en los últimos meses.

Hasta el momento ni ella, ni su equipo de trabajo, se han pronunciado sobre las acusaciones que pesan en su contra.

¿Cómo es la casa que habitó la cantante y por la que fue demandada?

La casa en cuestión, que está valuada en $17.5 millones de dólares y fue construida en 1935 a lo largo de dos pisos, cuenta con una extensión de 6,236 pies cuadrados, con cuatro recámaras y con cinco baños.

Al igual goza de vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, cuarto de lavado, garaje para dos vehículos, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 0.3 acres, cuenta con terraza, áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, muelle, entre otras amenidades.

