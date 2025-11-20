Fallo masivo: Honda retira más de 200,000 Accord Hybrid

Honda enfrenta un nuevo reto con sus Accord Hybrid. La compañía ha decidido retirar 256,603 unidades producidas entre 2023 y 2025 debido a una falla que puede ocasionar pérdida de potencia mientras el vehículo está en movimiento.

Lee también: Toyota revela los precios de la RAV4 2026: así queda la gama

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) explicó que el problema ocurre principalmente durante la aceleración en carretera, cuando el auto puede no responder correctamente, generando riesgos para los conductores.

Puedes leer: Kia congela el estreno del EV9 GT en el mercado de EE.UU.

La causa detrás del problema

El fallo se relaciona con el software del módulo de control integrado (ICM) que regula la velocidad del vehículo. Honda detectó que en ciertas condiciones, el ICM interpreta incorrectamente los datos y provoca que el motor no responda durante unos segundos.

Aunque no se han reportado accidentes vinculados a este problema, la situación podría representar un riesgo en caso de maniobras de emergencia, ya que el vehículo podría perder tracción momentáneamente.

El origen del problema se encuentra en una discrepancia entre las lecturas del proveedor del software y las especificaciones de los modelos Accord Hybrid. Esto provoca fallas de comunicación entre la CPU del vehículo y el módulo ICM.

Honda aseguró que la revisión de estos componentes solucionará la situación y evitará que los vehículos afectados presenten esta falla en el futuro.

Alcance del retiro de Honda

El retiro aplica a todos los Accord Hybrid 2023, 2024 y 2025. Según la NHTSA, se estima que solo el 0,3% de los autos de estos años podrían presentar la falla, pero Honda realiza el retiro como medida preventiva.

Otra imagen del Honda Accord 2025. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

El llamado a revisión iniciará en la primera semana de 2026, y la compañía pondrá a disposición de los propietarios un software actualizado que solucionará la falla del módulo de control del motor.

Lo que deben hacer los propietarios

Los conductores de un Accord Hybrid afectado deben esperar la notificación oficial de Honda para agendar la revisión en un concesionario autorizado. Durante la visita, se instalará la actualización de software sin costo alguno.

Para verificar si un vehículo específico está incluido en el retiro, los propietarios pueden ingresar el número de identificación del vehículo (VIN) en el sitio web de la NHTSA, donde se listan todos los retiros vigentes.

Honda indicó que los nuevos vehículos que salgan de producción ya contarán con el software actualizado, eliminando la posibilidad de esta falla.

Seguir leyendo:

El plan de Toyota para que sus autos duren más

Thiel reduce Tesla mientras Musk pide mantener posiciones

BMW M340i 50 Jahre: un tributo moderno al Serie 3