Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Abre bien esos ojotes porque en estos días estarás más vulnerable que lonche olvidado al sol. Ten mucho cuidado con la gente con la que te juntas, porque andas en un momento donde la traición puede llegar de quien menos esperas: una amistad que ya dabas por hermana, o un amorcito que jurabas que te respetaba. Y mira, tú brillante sí eres, pero a veces te encandila cada mendigo que no te conviene.
Y aguas, porque envidias tienes al por mayor. No andes de bocón contando tus planes, tus proyectos ni tus sueños, porque luego te preguntan cómo te fue… y uno por eso a veces no avanza, porque el mal de ojo ajeno anda bien suelto este 20 de noviembre. Mejor guarda silencio como señora que todo lo sabe pero nada confirma.
Necesitas despabilarte pero ya. Sacúdete toda esa preocupación que traes atorada desde hace semanas y manda a la fregada lo que solo te quita el sueño. Deja de querer hacerte el fuerte cuando por dentro te estás achicharrando. Suelta lo que sientes, habla claro, di lo que quieres y deja que el universo acomode a quien sí te valora y mande a volar a quien nomás te hace perder el tiempo.
En el trabajo se te ve un panorama medio revuelto. Hay dos personitas—dos viboritas—que te traen atravesado en la garganta. Tú les caes de la fregada y buscarán ponerte piedras en el camino. Pero tú ni te rebajes, Leo. Haz lo tuyo, luce lo tuyo y deja que el karma les dé su estrellón.
En la salud cuídate de bronquios, gripas, dolores raros del estómago y bacterias malditas. Ya bájale a tragarte cualquier cochinada en la pinche calle porque ahí sí, mi cielo, ni los astros te van a defender de una infección que te va a dejar doblado toda la semana.
VIRGO
En los dineros se ve un movimiento bueno, bendito sea el Señor. Algo que te deben, un pago atrasado o un dinerito atorado por fin te llegará. Pero ojo, mi Virgo, no vayas a salir con tus pendejadas de gastarlo en cosas inútiles. Ahorra o inviértelo, porque lo que viene para diciembre está medio apretado y más vale estar prevenidos que andar llorando con la cartera vacía.
En el amor, si tienes pareja, no exijas lo que tú mismo no das. Tú te prendes por cada babosada, y a veces te aferras a discutir por cosas que ni vienen al caso. No andes buscando pleito donde no hay. Mejor busca ratitos para convivir, reír y recordar lo bonito. Las dudas que traes sobre si te ama o no… mira, si sigue ahí es por algo. Deja de armar historias en tu cabeza.
Se aproxima una reunión, evento o salida que te caerá bastante bien. Ahí vas a distraerte, reírte y recordar lo bonito que es convivir sin tanto drama interno.
Pero aguas con una amistad que te va a buscar para contarte puro chisme fresco. Esa persona es de las que barren pa’ un lado y levantan polvo pa’ otro. No le confíes tu corazón ni tus secretos porque son de esas gentes que van y traen. Te puede meter en un problemón donde tu imagen quede como trapeador.
Un embarazo se ve cerca en tu familia, ya sea primo, hermana o sobrina. También llegará una llamada esta semana que te levantará el ánimo y te recordará que aún hay gente bonita en tu vida.
Y sobre tu energía: últimamente te has sentido raro, como drenado, como que no te hallas. Es por el ambiente y los comentarios tontos que te llegan. Necesitas desconectarte un poquito y dormir mejor. El estrés te anda moviendo todo.
LIBRA
Aléjate de personas deprimentes, negativas o que nomás están esperando que tú caigas para sentirse mejor. Estás en una etapa sensible, muy receptiva, donde cualquier comentario te puede tumbar o desbalancear. Y tú no estás para eso ahorita.
Si tienes pareja, no provoques pleitos por tonterías. Busca armonía, paz y comunicación bonita. Si estás soltero o soltera, primero arréglate tú, sana tú, encuéntrate tú. No puedes andar buscando amor cuando todavía andas parchando heridas del pasado. Cuando estés feliz contigo mismo, ahí sí llegará lo que mereces.
Deja de martirizarte por cosas que ya no puedes cambiar. Lo que pasó, pasó. Aprende a ver la vida con amor, con aceptación, con un poquito de fe. Tienes vida, tienes salud y eso ya es ganancia.
Y mira, aunque te suene fuerte, sí te han salado. Hay energías pesadas, trabajitos mal intencionados o envidias que te han bloqueado mucho. Por eso andas cansado, por eso se te va el sueño, por eso despiertas con ansiedad. Enciende una veladora de abre caminos, bárrete con ella, y deja que la luz se acomode.
Sobre amistades… mira, las falsas se van a caer solitas. No te agüites si la gente se va. Las buenas amistades no te llevan a vicios, no te empujan a lo malo, ni te hacen sentir menos. Te ayudan a crecer, a levantarte, a ver bonito. Selecciona mejor, porque luego tú quieres a diestra y siniestra y te lastiman feo.
Este 20 de noviembre es clave para que sueltes, limpies y renueves tu círculo.
ESCORPIÓN
Tú sí traes un desmadrito emocional sabroso. Para empezar: posibilidades de sexo a finales de la próxima semana. Pero no nomás un ratito, no, mi cielo… de esos encuentros que te dejan temblando y con ganas de repetir. Y además, una amistad te ve con ojos de amor. Tú ya sospechas quién es, nomás hazte menso o mensa.
Te enteras de un evento, una fiesta o reunión donde no fuiste requerido… y eso te va a picar el orgullo. Pero mira, si no te invitaron, mejor. El ambiente ahí está bien cargado y lleno de gente falsa.
En el trabajo, no te me dejes caer por chismes ni comentarios. Tú haz tu trabajo, ponte guapo o guapa, sonríe y que hablen lo que quieran. Lo que la gente dice de ti habla más de ellos que de ti.
Aguas con la raza que te rodea: hay varias personas tirándote mala leche, hablando a tus espaldas o inventando cosas. No confíes del todo, Escorpión, porque luego tú abres tu corazón y te lo muerden. Una llamada familiar te preocupará, pero tranquila, no pasará a mayores. Todo se resolverá.
También aparece un amor del pasado queriendo regresar nomás a desestabilizarte. Cierra círculos, mi cielo. No vuelvas a comer lo que ya wacaraste. Sabes perfecto que eso ni te hizo bien ni te hará bien ahora.
En el amor, date oportunidad. Deja de andar con la espada desenvainada creyendo que todos te van a traicionar. A veces es mejor empezar como amigos antes de aventarse de lleno.
Y un último consejo: valora a quien sí está, a quien te busca, a quien te cuida, a quien no se rinde contigo aunque traigas carácter de la fregada. Haz limpieza emocional y manda al carajo a quien no aporta.
PISCIS
Si esa persona ya te shingó la existencia, ponle una veladora, mándale bendiciones y cierra el capítulo. No por ellos, mi cielo, sino por ti, porque mientras sigas cargando ese recuerdo apestoso no va a entrar nada bueno a tu vida. Y tú, más que nadie, ya mereces paz, cariño bonito y alguien que sí sepa respetarte.
Estás por conocer un amor que te moverá el tapete bien sabroso. Y no porque venga a rescatarte, sino porque te va a enseñar a ver la vida desde otro lugar, más suavecito, más tranquilo, más bonito. Ese nuevo amor te va a bajar lo bravo, lo dolido y lo desconfiado… pero tú también pon de tu parte porque luego te encanta sabotear lo bueno.
Una amistad tuya andará muy pegadita o pegadito a ti estos días. No porque te ame, sino porque quiere información. No le cuentes ni el clima, mi cielo. Esa persona es doble cara, y lo que dices se le resbala hasta que lo usa en tu contra.
El universo por fin está conspirando a tu favor, pero si tú sigues apendejado o apendejada, el camino se vuelve más tardado. Sí, la vida te ha dado cada chingazo que ni tú te explicas cómo sigues de pie, pero también te ha dado señales claritas de por dónde avanzar. Nomás que tú, muy tú, sigues regresando al mismo error y al mismo recuerdo.
Cuidado con robos, descuidos, mochilas olvidadas, carteras mal puestas. Y en la salud, dolores musculares y subidas de peso repentinas. Haz ejercicio, mueve ese cuerpecito y bájale a la tragadera nocturna, porque tu metabolismo está más lento que telégrafo viejo.
Posibilidades de una salida exprés con la familia, un viaje corto que te va a dar aire y claridad. En las noches te vendrás sintiendo confundido o confundida, dudando entre un amor del pasado y un nuevo horizonte. No te asustes: esas dudas son el preámbulo de un gran cambio emocional.
ACUARIO
En los dineros y el trabajo andarás medio apretado o apretada estos días. La economía no pinta gloriosa esta semana, pero tampoco mortal. Solo organízate mejor y deja de gastar en monerías que ni ocupas. En el trabajo se ven oportunidades bonitas, pero serán a largo plazo, así que no te me desesperes.
Ponte a pensar en un negocio, mi Acuario. Las ventas se te dan un montón, tienes labia, eres convincente y carismático. Lo que vendas, se mueve. Un ingreso extra en estas fechas te caería como bendición de abuelita.
Traerás insomnio, vueltas en la cabeza, pensamientos dando lata en la madrugada. Necesitas dejar de hacer novelas mentales. Empieza a resolver tus problemas uno por uno, como señora que va tiqueando lista en el súper.
Y ahora sí, lo fuertecito:
Deja de pensar en esa persona que te tiene arrastrando la cobija. Si de verdad quisiera estar contigo, ya estaría haciendo lo mínimo indispensable para demostrártelo. Pero no lo hace. Nomás promete y promete, y a la hora de la hora: nada. No pierdas tu juventud esperando migajas de alguien que ni preocupado anda.
Enfócate en ti: arréglate, cúrate, échate perfume, levántate el ánimo. La persona correcta está por llegar, pero tú sigues entretenido o entretenida con lo incorrecto. Suelta esa distracción sentimental antes de que te siga retrasando la felicidad real.
Las amistades se reacomodan: las verdaderas se fortalecen, las falsas van cayendo una por una. Este 20 de noviembre es clave para poner orden en tu entorno.
No le eches la culpa al mundo de tus propios errores. Toma el toro por los cuernos y demuestra—sobre todo a TI—que sí puedes con lo que viene. Problemas con exparejas o noticias de que les va mal… pues mira, que Dios los bendiga… pero que no te quite el sueño.
CAPRICORNIO
Si una vez lloraste y sufriste, la vida te va a empezar a poner en el camino correcto. Tú tranquilo, mi Capricornio, que después de las tormentas siempre sale el sol, y tú ya te mereces una racha más bonita. Nada más no te desesperes: los tiempos divinos no son Amazon Prime.
Una amistad te dará el apoyo que necesitas, sobre todo si traes el corazón apachurrado o la mente hecha bolas. Deja que te apapachen tantito, que tú también ocupas cariño, aunque te hagas el valiente.
En lo familiar vienen momentos importantes. Un embarazo, un nuevo integrante o una noticia alegre fortalecerá los lazos. Tu casa se sentirá más viva, más en paz, más calientita.
Pero aguas con chismes, pleitos viejos, exparejas regresando a dar lata y familia opinando donde nadie les pidió. Vas a andar estresado o estresada porque quieres resolver todo de un jalón. ¡Y no! Ve paso a paso. Lo que te quita el sueño veló poquito a poquito hasta que se vaya acomodando.
Si andas con amor a distancia, esta semana se libera una energía bien bonita que fortalecen la relación. Por fin dejarás de sentirte inseguro o insegura.
Si tienes pareja cerca, revisen los errores viejos para no volver a caer en lo mismo. Tus heridas no son para repetir capítulos, son para aprenderlos.
Y un consejo de señora sabia:
Cuando notes que una persona te está quitando paz… córtala. A la chingada. Tu tranquilidad vale oro.
SAGITARIO
Cuídate mucho de dolores estomacales, alergias y quemaduras—sí, quemaduras—porque andas bien distraído, mi cielo, y cualquier descuido te puede jugar una mala pasada. También cuídate de la gente chismosa porque últimamente has estado en boca de varios. Y lo peor es que los chismes vienen de exparejas ardidas, vecinas sin oficio o gente que nomás no te supera.
No te claves con lo que no fue. Suelta ese pasado y ese “hubiera” que nomás te amarga el día. Enfócate en ti, en tu cuerpo, tu mente y tus sueños porque te has descuidado un montón por estar pendiente de problemas ajenos.
Y mira, si ya una vez la vida te puso a pagar por tus errores, entiende que el karma también va a cobrarle factura a quienes te la hicieron. No te ensucies las manos; la vida solita acomoda a cada quién.
No confundas tus sentimientos. Eso que crees que es amor puede que sea pura costumbre, o peor: miedo a la soledad. Aprende a estar contigo antes de querer llenar el vacío con alguien más.
No aceptes migajas emocionales. No conformes tu corazón con amores a medias. Quien te quiera, que te lo demuestre completo, no con ratitos.
En estos días vas a conocer a alguien que te va a mover el deseo bien sabroso. Llévate la cosa tranquila, no seas acelerado o puedes espantar lo bueno antes de tiempo.
Problemas con exparejas estarán al acecho, así que mantente firme y no retrocedas donde ya te lastimaron. Y si ya tienes pareja, la comunicación será la clave para que las cosas fluyan mejor.
No calles lo que sientes, pero tampoco grites lo que no vale la pena.
ARIES
Ya suelta esa manía de echarte culpas que ni tuyas son. No cargues karmas ajenos ni creas que todo lo malo que pasa es por tu culpa. Tú eres fuego, pero a veces tú solito te apagas con tanta autocrítica.
Esta semana te caerá reunión familiar, salida con amistades o una peda sabrosa. La vas a pasar bien, pero aguas con el dinero porque a finales del mes andarás bien apretadito. Se te vienen pagos juntos que te pueden sacar un buen susto si no te organizas.
Cuidado con pérdidas de objetos, llaves, cartera o dinero. No andes tan disperso porque luego andas llorando por babosadas que se pudieron evitar.
No temas a los cambios. Si algo ya te chingó la vida o te dejó mal parado, suelta y deja que la vida se encargue de regresarle el golpe a quien te lastimó. No quieras tú hacer justicia divina; eso el universo lo acomoda solo.
Deja de guardar rencores por quienes ya demostraron su verdadero color. Tú céntrate en tu bienestar, en tu éxito, en tu crecimiento. Te vienen oportunidades bien sabrosas, pero necesitas estar con la mente ligera para agarrarlas.
Una amistad te confesará sentimientos y tú no sabrás ni qué decir. Tómate tu tiempo, analiza, piensa con calma, porque en tus manos estará una decisión que puede cambiarte la jugada.
Y por favor: más disciplina, Aries. Menos huevonear, más acción. Si quieres cumplir metas, debes poner shingazos reales, no nomás palabras al aire. Aprende a decir NO sin culpa, porque a veces dices sí solo para que nadie se enoje… y el que termina enchilado eres tú.
TAURO
Si no tienes pareja, no andes sufriendo. Aprovecha este tiempo para ti, para arreglarte, consentirte y ponerte más guapx de lo que ya eres. Porque sí, andas con tendencia a subir de peso estas semanas, y no es tragedia, pero sí requiere que te midas con los antojitos.
Viene un viaje en puerta, una salida inesperada o encuentro con alguien del pasado que te va a dejar pensando. Puede haber reencuentro con ex pareja y recuerdos bonitos que te revuelvan el buche.
Una amistad regresará con la cola entre las patas, buscando perdón o queriendo recuperar terreno. Tú decide si vale la pena o no abrir la puerta otra vez.
Te vas a sentir confundido o confundida con una persona nueva. Mucho cuidado con meterte en relaciones prohibidas o secretas; no te metas a territorios donde tú no perteneces ni lastimes a quien sí te quiere limpio y bonito.
El pasado… ese mugroso pasado… ya mándalo a la fregada. No te sirve ni de llavero. Enfoca tu energía en el presente, en tus proyectos, en esa persona que lleva rato dándote señales de interés y que tú nomás no ves porque sigues jalándole al drama viejo.
No confíes de golpe en amistades nuevas. Dales tiempo, conócelas antes de soltarles tus secretos. Porque tú, mi Tauro, cuando confías lo haces en serio, y luego te pegan donde más duele.
Pon atención a tus sueños en estos días; te mostrarán señales claritas sobre decisiones importantes. Y si tienes pareja, deja las dudas ridículas. Estás empujando a que se canse de tus inseguridades. Aprende a confiar o terminarás abriendo heridas donde ya había sanado.
GÉMINIS
Entre envidias, mal de ojo y amistades traicioneras, andas rodeado de gente doble cara que te sonríe de frente y te apuñala por detrás. Y tú tan confiado… ay, mijito. Abre los ojos.
Posibilidades de que te inviten a un negocio o una venta: ¡agárralo! Porque ahí sí te va a ir rete bien. Tu habilidad para hablar, convencer y negociar está más fuerte que nunca.
Te llegará un mensaje o noticia de una persona que te gusta mucho, ya sea por WhatsApp o red social. Eso te va a mover emociones ricas.
Te enteras de separaciones o problemas amorosos ajenos. Una enfermedad en un familiar podría preocuparte, pero no será grave.
Tus sueños y metas no se cumplirán por decreto mágico. Si sigues en modo huevonazo o indeciso jamás vas a avanzar. Tienes todo el talento, pero tu problema es que no terminas nada. Empieza a plantar y regar, no solo a planear y soñar.
No confundas amistades con amores ni le entres a los “amigos con derecho” porque terminas enredado como audífonos de chilangx en el metro. No manipules ni dejes que te manipulen.
No cambies tu esencia por caer bien. Tú eres luz, y quien te quiera, que te quiera así como eres. Y quien no… que se vaya derechito a buscar a alguien más.
Posibilidades de negocio, trámites que salen favorables, proyectos que se acomodan. Un problema que te quitaba el sueño por fin se resuelve.
CÁNCER
Traes la mente hecha caldo. Pensamientos, pendientes, preocupaciones, emociones encontradas. Pero también traes un negocio o compra importante por concretarse. No gastes a lo bruto. Haz guardadito, porque vienen viajes y te conviene llegar con billete.
No confundas las intenciones de la gente. Tú tiendes a ver lo bueno donde no lo hay, y ahorita necesitas ver a las personas de manera fría y clara, sin corazones rosas. No todos tienen tu buena intención.
Si tienes pareja, cuidado con embarazos, celos y discusiones provocadas por terceros. No te dejes manipular ni por comentarios ni por gente ardida.
Andarás cansado o cansada porque varias personas te están chupando la energía con indirectas, comentarios malintencionados o actitudes pesadas. Aprende a dejar que lo malo se te resbale.
En el amor vas a traer confusión. Tienes pegue, mi cielo, pero no sabes ni para dónde jalar. Ya no te enamoras tan rápido porque las chingas del pasado te enseñaron a ser más cauteloso. Y mira, ¡qué bueno! Tu intuición anda más fuerte que nunca.
Empiezas a sacar un lado bitch que no conocías, y ¡bienvenido sea! Eso te va a ayudar a poner límites que antes no ponías ni por error.
Los amores van y vienen, pero tu inteligencia emocional te guiará hacia lo que realmente necesitas. No des todo desde el primer día ni entregues el alma a quien apenas conoces.
Aprende a amar con calma, sin prisa y sin rogar. Quien te quiera, te lo va a demostrar, no solo decir.