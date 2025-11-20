Mila la Morena: orgullosa queer de la generación Z

Mila la Morena no sabe cómo es que si era tan tímida de pequeña, le encantaba interpretar canciones frente a sus amigos y familiares.

“Siempre fue una cosa natural”, dijo. “Empecé a cantar a los 5 años […] No sé qué pasó; fue el universo”.

Empezó cantando temas de niños y conforme fue creciendo comenzó a interpretar temas de los artistas que admiraba, como Shakira, Maná y Juanes. Con el tiempo, sintió la necesidad de crear sus propias canciones y estrenó varios cortes sueltos, hasta que reunió varios y editó el EP “Post Internet”, su disco debut.

El título no solo refleja su identidad queer y de género fluido, sino lo que experimentan los chicos de la generación Z a la que ella pertenece.

“Son temas de adolescencia, donde estás aprendiendo del amor, de las emociones”, dijo Mila. “Esa es la cuestión, quién soy yo y qué partes son influencias de la internet; que es difícil separar porque tuve mi primera computadora a los 7 años”.

Y además se siente orgullosa de su identidad sexual, que define como bisexual, pansexual y, como se mencionó anteriormente, de género fluido porque cuando ella era pequeña no tuvo ningún ejemplo a seguir.

“Era raro no ser una niña ‘hetero’ perfecta”, dijo. “Yo no tuve a alguien como yo a quien admirar, y por eso es importante para mí mostrar esa parte de mí”.

Mila se crió en Chicago y ahora pasa su tiempo entre esa ciudad y la capital mexicana, lugar donde también ha nutrido su estilo que va desde el house y la electrónica hasta el nu-metal, el rock, el pop y sonidos alternativos. La canción principal de su EP se llama “encaje blanco” y fusiona el punk gótico y la electrónica; habla de lo complejo que es el amor desde una perspectiva queer femenina que evoca la nostalgia y al mismo expresa lo confuso que es el camino a la búsqueda de la identidad.

Aunque Mila ha actuado en clubes de Ciudad de México y de Chicago, su mayor ambición es ir de gira con su música a escenarios de ciudades de ambos países, ya que asegura tiene mucho que decirle a la generación Z.