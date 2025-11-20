Mila la Morena: orgullosa queer de la generación Z
La joven artista reunió varios de sus temas en el EP "Post Internet", su disco debut
Mila la Morena no sabe cómo es que si era tan tímida de pequeña, le encantaba interpretar canciones frente a sus amigos y familiares.
“Siempre fue una cosa natural”, dijo. “Empecé a cantar a los 5 años […] No sé qué pasó; fue el universo”.
Empezó cantando temas de niños y conforme fue creciendo comenzó a interpretar temas de los artistas que admiraba, como Shakira, Maná y Juanes. Con el tiempo, sintió la necesidad de crear sus propias canciones y estrenó varios cortes sueltos, hasta que reunió varios y editó el EP “Post Internet”, su disco debut.
El título no solo refleja su identidad queer y de género fluido, sino lo que experimentan los chicos de la generación Z a la que ella pertenece.
“Son temas de adolescencia, donde estás aprendiendo del amor, de las emociones”, dijo Mila. “Esa es la cuestión, quién soy yo y qué partes son influencias de la internet; que es difícil separar porque tuve mi primera computadora a los 7 años”.
Y además se siente orgullosa de su identidad sexual, que define como bisexual, pansexual y, como se mencionó anteriormente, de género fluido porque cuando ella era pequeña no tuvo ningún ejemplo a seguir.
“Era raro no ser una niña ‘hetero’ perfecta”, dijo. “Yo no tuve a alguien como yo a quien admirar, y por eso es importante para mí mostrar esa parte de mí”.
Mila se crió en Chicago y ahora pasa su tiempo entre esa ciudad y la capital mexicana, lugar donde también ha nutrido su estilo que va desde el house y la electrónica hasta el nu-metal, el rock, el pop y sonidos alternativos. La canción principal de su EP se llama “encaje blanco” y fusiona el punk gótico y la electrónica; habla de lo complejo que es el amor desde una perspectiva queer femenina que evoca la nostalgia y al mismo expresa lo confuso que es el camino a la búsqueda de la identidad.
Aunque Mila ha actuado en clubes de Ciudad de México y de Chicago, su mayor ambición es ir de gira con su música a escenarios de ciudades de ambos países, ya que asegura tiene mucho que decirle a la generación Z.