Padre ebrio dejó morir a su hija de 2 años en un auto en llamas y mintió a la policía en Ohio

Un padre en estado de ebriedad dejó morir a su hija de dos años cuando el vehículo en el que viajaban se incendió en septiembre de 2024 en el noroeste de Ohio. El acusado, Nicholas Stemen, de 34 años, salvó su vida, pero mintió a la policía sobre el paradero de la niña, cuyo cuerpo carbonizado fue hallado más tarde sujeto a una silla infantil en el asiento trasero del automóvil.

El caso estremeció a la comunidad y concluyó este lunes con una sentencia de un mínimo de 22 años y un máximo de 27 años y medio de cárcel, dictada por el tribunal correspondiente, informó la prensa local.

Conducía ebrio y manejando de forma errática

Según la declaración jurada, Stemen confesó posteriormente que había ingerido al menos 10 bebidas alcohólicas antes de ser visto conducido de forma errática por agentes de la policía. El vehículo circulaba con un neumático desinflado antes de que el conductor se detuviera en la ciudad de Lima, donde el automóvil estalló en llamas.

Cuando los agentes llegaron, encontraron a Stemen visiblemente afectado por el alcohol, con dificultades para mantenerse en pie, olor a bebida y el habla alterada. El hombre observaba cómo su camioneta GMC Terrain 2013 ardía por completo, pero aseguró inicialmente que nadie más estaba dentro.

Mintió sobre la niña antes de que fuera encontrada

Al ser interrogado, Stemen admitió tener una hija, pero aseguró que “estaba con su abuelo”. Sin embargo, después de extinguir el fuego, la jefa de bomberos revisó el interior del vehículo y descubrió el pequeño cuerpo de la niña atado a su silla infantil, con signos visibles de piel y sangre, según el expediente judicial.

Posteriormente, el acusado admitió que perdió el conocimiento dentro del vehículo debido al alcohol y que no recordaba los momentos previos al incendio.

Cargos graves y sentencia ejemplar

El pasado mes, Stemen se declaró culpable de homicidio involuntario, incendio provocado con agravantes y poner en peligro a un menor. Durante la audiencia de este lunes, aseguró “no recordar” lo ocurrido.

La madre de la niña, Lillyanna, envió una declaración devastadora que fue leída en la sala: “Mi niña se ha ido. ¿Y para qué? Porque su padre disfrutó de una noche de copas. La mató”, expresó, según reportó Lima News.

La mujer añadió que la pequeña fue arrebatada a todos quienes la amaban y pidió una condena ejemplar.

El Departamento de Policía local destacó que el caso es un ejemplo extremo de las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente cuando hay menores involucrados.

La sentencia propone que Stemen permanecerá en prisión al menos 22 años, aunque podría extenderse hasta los 27 años y 6 meses, según dictaminó el juez.

