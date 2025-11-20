Profesor universitario desaparece en Maine; continúan las labores de búsqueda

El profesor Wiley Davi, de 57 años, miembro del departamento de estudios de inglés y medios de comunicación de la Universidad de Bentley, en Massachusetts, se encuentra desaparecido desde la noche del 15 de noviembre, según informó el Servicio de Guardabosques de Maine.

Davi fue visto por última vez en Peaks Island, una isla habitada que forma parte de la ciudad de Portland, en la costa noreste de Estados Unidos.

Amplio operativo en tierra y mar

La búsqueda continúa activa, informó la Universidad de Bentley en un comunicado difundido por ABC News, donde calificó al académico como “un profesor respetado y amigo de los estudiantes”. La institución manifestó su esperanza en localizarlo con vida.

El Servicio de Guardabosques concentra sus esfuerzos en los senderos y áreas boscosas de la isla, mientras que la Patrulla Marina de Maine revisa las aguas circundantes. Las autoridades han pedido a los residentes no interferir en las labores oficiales, pero sí revisar cobertizos y estructuras en sus propiedades que puedan servir de refugio.

Un portavoz del Servicio de Guardabosques explicó a la cadena WMTW que los equipos están analizando datos de GPS para revisar si algún sector pudo haber quedado sin rastrear en los primeros días de búsqueda.

Perfil del profesor y ausencia sin explicación

Davi, quien mide aproximadamente 1,70 metros y pesa 70 kilos, tiene cabello gris y ha sido docente de Bentley por más de 15 años. Posee un doctorado en estudios medievales y renacentistas por la Universidad de Tufts, y su labor académica incluye áreas como escritura, diversidad, estudios de género, liderazgo y aprendizaje-servicio.

No se ha informado la razón por la que se encontraba en Peaks Island. La isla es conocida por albergar a residentes permanentes, trabajadores que viajan a Portland a diario, artistas y una numerosa población estacional en verano.

Autoridades piden información

Cualquier persona que tenga datos sobre su paradero puede comunicarse con el Departamento de Policía de Portland al número 207-874-8479.

El Servicio de Guardabosques de Maine no ha emitido nuevas actualizaciones inmediatas sobre el caso, que ya suma casi una semana de incertidumbre.

Sigue leyendo:

–Una mujer que practicaba paddleboarding fue asesinada en un estanque en Maine

–Encuentran muerto a un excursionista en el monte Katahdin en Maine; su hija sigue desaparecida

–Tragedia en Maine: hombre mata a su madre y a otra mujer en tiroteo aleatorio antes de quitarse la vida