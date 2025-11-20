Pronóstico del tiempo en Dallas para este jueves 20 de noviembre

Este jueves 20 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC). La probabilidad de lluvia será del 96% y el cielo estará cubierto. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 9.32 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 63 grados Fahrenheit (17ºC), con una probabilidad de precipitación del 87%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 16088 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:02 h y se pondrá a las 17:24 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 79 grados Fahrenheit (11 y 26ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 6% por la mañana, 2% por la tarde y 6% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

