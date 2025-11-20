Pronóstico del tiempo en Houston para este jueves 20 de noviembre

El clima en Houston, Texas, para este jueves 20 de noviembre se desarrollará con cielos cubiertos. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 88 por ciento. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:50 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:24 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La media de temperatura en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Concretamente, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque tal vez puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser problemático para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

