Pronóstico del tiempo en Miami para este jueves 20 de noviembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 20 de noviembre indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 2% y se prevén cielos despejados, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 1 y habrá nubes escasas. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:42 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:30 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 81 grados Fahrenheit (20 y 27ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos muy suaves y veranos nada cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

