San Antonio, Texas: el tiempo para hoy jueves 20 de noviembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este jueves 20 de noviembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se esperan cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 54%.

La presión atmosférica media será de 1014.5 hPa, una medición que irá constante. Tendremos el amanecer a las 07:02 h y el crepúsculo será a las 17:37 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 98%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 82 grados Fahrenheit (18 y 28 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante el verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

