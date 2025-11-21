Comida gratis en Thanksgiving: lugares, fechas y horarios en California

El Thanksgiving Day puede ser una celebración compleja para miles de familias en California, pero este año la situación fue más difícil para muchos residentes del Área de la Bahía, que dependen de CalFresh, cuyos pagos tuvieron retrasos durante el cierre del gobierno federal.

Aunque los beneficios ya fueron restablecidos, la demanda en los bancos de alimentos continúa siendo alta y numerosas organizaciones se han movilizado para ofrecer apoyo adicional.

Como respuesta, distintos comedores, iglesias y centros comunitarios han organizado repartos especiales de comidas calientes y cajas de alimentos durante los días previos al Thanksgiving Day y durante la festividad.

Todas estas iniciativas están dirigidas a personas y familias que necesitan un espacio seguro donde obtener alimentos, sin importar su código postal, estatus laboral o situación económica.

Comidas de Acción de Gracias en San Francisco

Casa de Hospitalidad Martín de Porres – 225 Potrero Ave.

El jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, servirá una comida de media mañana entre 9:00 am y 2:30 pm. Para voluntarios: se recibirán pasteles caseros el martes 25 de noviembre, de 4:00 pm a 6:30 pm.

Comedor de San Antonio – 121 Golden Gate Ave.

La Fundación St. Anthony celebrará su 75.º aniversario sirviendo más de 2,000 comidas el jueves 27 de noviembre, de 10:00 am. a 1:30 pm. Las puertas abrirán desde las 7:00 am. con café y repostería.

GLIDE – 330 Ellis St.

Tras una ceremonia en la Iglesia Memorial Glide, se repartirán comidas con pavo, jamón y acompañamientos el jueves 27 de noviembre, entre 11:00 am y 2:00 pm. Para voluntarios: se aceptarán pavos congelados los días 25 y 26 de noviembre, de 11:00 am a 5:30 pm.

CityTeam – 164 Sixth St.

Habrá entrega de comidas calientes el jueves 27 de noviembre, de 8:00 am a 12:00 pm. El miércoles 26 de noviembre se servirá un brunch previo al Thanksgiving entre 11:00 am y 2:00 pm. Para voluntarios: pueden aportar guarniciones y postres y ayudar el 27 de noviembre entre 7:00 am y 10:00 am.

Comidas de Acción de Gracias en East Bay

East Oakland Collective – 7800 MacArthur Blvd., Oakland

Se entregarán pavos y productos básicos el 20 de noviembre, de 10:30 am a 1:30 pm, hasta agotar existencias. La atención será por orden de llegada.

Iglesia Metodista Unida de Lake Merritt – 1330 Lakeshore Ave., Oakland

Ofrecerá su comida anual el jueves 27 de noviembre, entre 12:00 pm y 1:30 pm, con platos calientes que incluyen pavo. Para voluntarios: la inscripción está disponible en línea.

Comidas de Acción de Gracias en la Península y South Bay

Sacred Heart Community Service – 1381 S. First St., San José

Se entregarán cajas de alimentos el lunes 24 de noviembre (9 am a 4 pm), martes 25 de noviembre (9 am a 6 pm) y miércoles 26 de noviembre (9 am a 3 pm). Se requiere registro como miembro, disponible en su sitio web.

Martha’s Kitchen – 749 Story Road, San José

Las comidas para cenar estarán disponibles el martes 25 de noviembre y miércoles 26 de noviembre, de 4:00 pm a 5:00 pm con preinscripción en línea.

Ejército de Salvación – 200 West Fifth St., Gilroy

Los residentes de los códigos 95020, 95046 y 95037 podrán recoger suministros el martes 25 de noviembre a las 9:00 am, y recibir un almuerzo caliente el miércoles 26 de noviembre, al mediodía. Para voluntarios: la institución busca apoyar a 250 familias y recibe donaciones y voluntarios en línea.

Samaritan House MLK Center – 725 Monte Diablo Ave., San Mateo

Invita a toda la comunidad a una comida de Thanksgiving el jueves 27 de noviembre, entre 11:30 am y 3:30 pm, con acompañamientos, música y rifas.