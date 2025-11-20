Ofertón de Amazon por Black Friday: árbol de Navidad baja de $392 a $149

Si aún no has comprado tu arbolito de Navidad, no dejes pasar las oportunidades que brinda el Black Friday. Actualmente, Amazon tiene publicada una oferta imperdible: un ejemplar de 2.7 metros que bajó de $392 a $149 dólares (62% de descuento).

Se trata de un árbol elaborado con cloruro de polivinilo, de la marca National Tree Company, de color verde y con ramas desplegables.

“Este árbol cuenta con ramas prefijadas y con bisagras que se despliegan para una configuración simple y se pliegan para un almacenamiento rápido y cómodo”, explica el sitio web de Amazon.

Dependiendo de las dimensiones del producto, los precios pueden variar, sin embargo, todos están ajustados a la oferta por Black Friday, excepto el de mayor tamaño, que cuesta $520.

Amazon destaca que el delivery es gratuito, dependiendo de tu lugar de residencia, y tarda aproximadamente cinco días hábiles para su entrega. Asimismo, tienes aproximadamente dos meses para hacer una devolución, ajustado a las normativas.

Tras 12,812 calificaciones globales, el 77% de las opiniones han sido de cinco estrellas, mientras que un 11% de los usuarios le otorgó cuatro. “Es increíblemente frondoso, muy realista y de una calidad impresionante. Súper fácil de montar y perfecto para un montón de adornos. ¡Lo recomiendo totalmente!”, escribió una usuaria el 15 de noviembre.

Otro comprador decidió darle cuatro estrellas, porque aseguró que algunas ramas se cayeron y que el material arrojaba “olor a polvo”. No obstante, afirmó que es “estupendo”.

