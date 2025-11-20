window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Ofertón de Amazon por Black Friday: árbol de Navidad baja de $392 a $149

Amazon tiene publicada una oferta imperdible por Black Friday: un árbol de Navidad que supera los 2 metros por tan solo $149 dólares

Amazon destaca que el delivery es gratuito, dependiendo de tu lugar de residencia, y tarda unos cinco días hábiles para la entrega del árbol de Navidad. Crédito: Tagsmylife | Shutterstock

Por  Alberto Daniel Barboza

Si aún no has comprado tu arbolito de Navidad, no dejes pasar las oportunidades que brinda el Black Friday. Actualmente, Amazon tiene publicada una oferta imperdible: un ejemplar de 2.7 metros que bajó de $392 a $149 dólares (62% de descuento).

Se trata de un árbol elaborado con cloruro de polivinilo, de la marca National Tree Company, de color verde y con ramas desplegables.

“Este árbol cuenta con ramas prefijadas y con bisagras que se despliegan para una configuración simple y se pliegan para un almacenamiento rápido y cómodo”, explica el sitio web de Amazon.

Dependiendo de las dimensiones del producto, los precios pueden variar, sin embargo, todos están ajustados a la oferta por Black Friday, excepto el de mayor tamaño, que cuesta $520.

Amazon destaca que el delivery es gratuito, dependiendo de tu lugar de residencia, y tarda aproximadamente cinco días hábiles para su entrega. Asimismo, tienes aproximadamente dos meses para hacer una devolución, ajustado a las normativas.

Tras 12,812 calificaciones globales, el 77% de las opiniones han sido de cinco estrellas, mientras que un 11% de los usuarios le otorgó cuatro. “Es increíblemente frondoso, muy realista y de una calidad impresionante. Súper fácil de montar y perfecto para un montón de adornos. ¡Lo recomiendo totalmente!”, escribió una usuaria el 15 de noviembre.

Otro comprador decidió darle cuatro estrellas, porque aseguró que algunas ramas se cayeron y que el material arrojaba “olor a polvo”. No obstante, afirmó que es “estupendo”.

