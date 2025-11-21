El tiempo de hoy en Miami para este viernes 21 de noviembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 21 de noviembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 2% y se esperan pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 68 grados Fahrenheit (20ºC)

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:43 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:30 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevén pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 82 grados Fahrenheit (20 y 28 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 2%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.