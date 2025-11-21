El SSD que te hará sentir como un espía gracias a su función de autodestrucción en caso de emergencia

Imagina tener un SSD que no solo guarda tus datos, sino que también puede hacerlos desaparecer en un instante con solo presionar un botón, como si fueras un espía de película. Así es el T-CREATE EXPERT P35S, un dispositivo que lleva la seguridad a otro nivel con su revolucionario botón de autodestrucción, capaz de eliminar toda la información almacenada de forma automática e irreversible.

Prepárate para conocer el SSD que convierte tu almacenamiento en una misión secreta al estilo 007, combinando diseño, velocidad y una función de protección que no tiene comparación.

¿Qué hace al SSD T-CREATE EXPERT P35S tan especial?

El T-CREATE EXPERT P35S cuenta con un sistema patentado en Taiwán que combina un circuito físico y lógico para la destrucción de datos. Cuando presionas el botón de autodestrucción, el dispositivo realiza una destrucción física del chip NAND, asegurando que los datos queden completamente irrecuperables.

Este proceso no es un simple formateo o borrado por software; el contenido desaparece de verdad, dejando el dispositivo inservible y listo para llevar a un punto de reciclaje. Es, en términos sencillos, como tener la opción de hacer que tu SSD desaparezca en un abrir y cerrar de ojos.

Este nivel de protección es especialmente útil para profesionales que trabajan con información extremadamente sensible, como abogados, agentes encubiertos o empresas que manejan secretos industriales.

Para activar esta función, solo hay que deslizar un botón de seguridad, patentado y de doble fase, que además cuenta con un aviso visual en rojo y un sistema mecánico resistente para evitar activaciones accidentales. Es una solución que combina tecnología de punta con diseño compacto y resistente, pensado para la máxima seguridad.

Especificaciones, precio y disponibilidad

El precio del T-CREATE EXPERT P35S se ubica en torno a los $150 $200 dólares, dependiendo del tamaño de capacidad elegida y del mercado donde se adquiera. Actualmente, está disponible en varias capacidades, como 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB, para satisfacer las diferentes necesidades de almacenamiento y seguridad. La capacidad más popular para quienes se preocupan por confidencialidad sin sacrificar mucho espacio suele ser la de 1 TB, aunque también hay opciones más grandes.

En cuanto a disponibilidad, el dispositivo ya se puede adquirir a través de distribuidores especializados en tecnología avanzada. Se espera que se consolide en el mercado en las próximas semanas, con una distribución global gracias a la firma TeamGroup, que es reconocida por su innovación en almacenamiento y seguridad de datos.

El SSD se conecta mediante USB-C, ofreciendo velocidades de transferencia de datos de hasta 2,000 MB/s, lo que permite trabajar con archivos grandes, como vídeos en alta resolución o bases de datos complejas, de manera ágil y eficiente. Además, su diseño compacto, peso de apenas 42 gramos y resistencia en condiciones ambientales adversas, lo convierten en una herramienta portátil y confiable.

¿Vale la pena este SSD?

Si buscas una solución de almacenamiento que combine rendimiento, seguridad y un toque de estilo espionaje, el T-CREATE EXPERT P35S se presenta como una inversión que vale la pena. La capacidad de destruir datos físicamente con solo oprimir un botón te da una tranquilidad que ningún otro dispositivo ofrece, y la rapidez con la que se puede activar lo convierte en un equipo ideal para situaciones de riesgo extremo. Ya sea para proteger información empresarial, gubernamental o personal, este SSD ofrece una protección inédita en el mercado.

El T-CREATE EXPERT P35S no solo cumple con las expectativas de un almacenamiento rápido y fiable, sino que también se posiciona como un elemento imprescindible para quienes necesitan una garantía de que sus datos nunca caerán en manos no deseadas. Es como tener tu propia máquina de borrar en una película de espías, solo que en formato de disco duro, y con toda la tecnología y diseño que un agente secreto moderno necesita.

