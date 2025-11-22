Aseguran que Pedro Caixina regresaría a la Liga MX para dirigir a FC Juárez

Pedro Caixinha, exentrenador portugués de Santos Laguna y Cruz Azul, se encuentra en posibilidades de regresar a la Liga MX para encabezar supuesto proyecto de FC Juárez, según se pudo conocer a través de versiones extraoficiales en donde se asegura que ya existe un preacuerdo contractual.

No obstante que el cuadro fronterizo se encuentra en plena disputa por un sitio en la liguilla por el título desde la fase de Play in contra el Pachuca, la versión ha tomado mucha fuerza en los círculos cercanos a la directiva de los Bravos encabezada por la empresaria Alejandra de la Vega.

🚨Pedro Caixinha, muy avanzado para ser el nuevo entrenador de Juárez ante la salida de Varini. ⬇️https://t.co/oJkveSfig9 pic.twitter.com/9j6AwVQDod — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 21, 2025

Los reportes al respecto aseguran que el técnico lusitano y la directiva de los Bravos ya tiene acordados todos los puntos, esperando que concluya la participación del equipo en el Play in o en la liguilla bajo el mando del uruguayo Martín Varini.

La salida del estratega uruguayo de FC Juárez parece un hecho consumado, después de que se ha revelado que el Necaxa está listo para hacerse de los servicios del uruguayo para tratar de superar el rendimiento que tuvieron los Rayos bajo el mando del argentino Fernando Gago.

Caixinha conoce la Liga MX

Pedro Caixinha es un técnico que conoce la Liga MX y sobre todo la forma de trabajo y carácter de los jugadores mexicanos, por lo cual su contratación representa algo favorable para un equipo que ha insistido en llegar a los máximos lugares, pero por una u otra razones se ha quedado en la orilla.

Cabe señalar que el técnico portugués se coronó en la Liga MX en el torneo Clausura 2015 al frente de Santos Laguna, en donde se impuso a los Gallos Blancos de Querétaro, que traían en sus filas al astro brasileño Ronaldinho Gaucho, mientras que con Cruz Azul se coronó en la Copa MX en el torneo Apertura 2018 al vencer al Monterrey 2-0.

Pedro Caixinha está muy cerca de volver a la Liga MX 👀🇵🇹⏳



De acuerdo a César Luis Merlo, Juárez tiene negociaciones avanzadas con el portugués para reemplazar a Martín Varini para el Clausura 2026 🤝🐎



El último club que dirigió Caixinha fue Santos de Brasil 🔚🇧🇷 pic.twitter.com/dVYyju2aiF — AS México (@ASMexico) November 22, 2025

Sus tres últimos equipos en los que dirigió fueron Talleres de Córdoba, en Argentina y Bragantino y Santos en Brasil, demostrando que es un técnico que sabe como moverse en diferentes proyectos alrededor del mundo.

