Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del sábado 22 de noviembre de 2025

Este sábado tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 22 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

5 6 24 44 58 12

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes reutilizar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes agregar la función Double Play a tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios se solicitan en el estado donde fue comprado el boleto ganador. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan comprado el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio? De media, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo sorteo el martes 25 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: