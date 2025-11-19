Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del miércoles 19 de noviembre de 2025

Hoy miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 19 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí tienes los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

17 19 47 53 61 8

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes agregar la función Double Play en tu boleto de Powerball y solo tendrás que pagar $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios se solicitan en el estado donde fuiste a comprar el boleto premiado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan comprado el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio? De media, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su siguiente juego el sábado 22 de noviembre

