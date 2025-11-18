Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025, con premio de $50 millones de dólares

Durante este martes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 18 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $50 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

5 10 23 27 30 10 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si logras acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, tienes que contactar con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Una vez allí te darán una cita para empezar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Sin embargo, los premios superiores a esa cifra, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions tendrá su siguiente juego el viernes 21 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: