Powerball en vivo : resultados y números ganadores del miércoles 19 de noviembre de 2025

Este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 19 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $592 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números afortunados de Powerball:

Números ganadores:

10 31 49 51 68 19 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que escoger cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si logras acertar en los seis números, obtendrás el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de venta de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para saber cuándo finaliza ese tiempo chequea en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, debes consultarlo con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos formas posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$592 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball realizará su próximo sorteo el sábado 22 de noviembre

