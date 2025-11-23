Fármacos para la pérdida de peso pueden también hacerte caer el cabello

Los medicamentos agonistas GLP-1, para tratar enfermedades crónicas o para perder peso, han ganado auge en los últimos años. Esto, sin embargo, no viene de la mano de solo beneficios, pues provoca efectos secundarios bastante molestos.

Uno de estos casos es el de Carol Saffran, relatado por CNN. Residente de Boston de 71 años, comenzó el tratamiento con Ozempic hace un año, originalmente prescrita para controlar sus niveles de azúcar en sangre, y experimentó efectivamente una pérdida de peso significativa. No obstante, también notó cambios preocupantes en su cabello, que fueron diagnosticados como efluvio telógeno.

Esta es una condición que provoca una pérdida anormal de cabello debido a un estrés significativo en el cuerpo. Los dermatólogos indican que puede ser desencadenada por la pérdida de peso rápida, cambios hormonales o el uso de ciertos medicamentos.

Efectos del uso de Ozempic

Según expertos, la pérdida de cabello relacionada con Ozempic no es un efecto secundario directo del medicamento, sino que está asociada con la notable pérdida de peso que muchos pacientes experimentan.

Esta rápida transformación puede alterar los ciclos de crecimiento del cabello, provocando un aumento en la caída.

Los médicos advierten sobre la posibilidad de un estado de malnutrición crónica en pacientes mediante el uso de estos medicamentos, lo que puede agravar la situación de la pérdida de cabello. La falta de nutrientes esenciales, como proteínas y vitaminas, se ha relacionado con un riesgo mayor de efluvio telógeno.

Mitigación del efluvio telógeno

El efluvio telógeno provocado por una rápida pérdida de peso suele comenzar entre 2 y 3 meses después del evento que lo desencadena y puede durar aproximadamente entre 6 y 12 meses. La recuperación es normalmente espontánea y el cabello vuelve a crecer una vez que se controla la causa subyacente. En algunos casos puede prolongarse, pero generalmente no conduce a una pérdida permanente del cabello si se corrige la causa. Durante el efluvio telógeno, el cabello se cae de forma difusa y luego el ciclo capilar se restablece con el tiempo, permitiendo la renovación del cabello en un plazo de hasta 6 meses después de terminar la fase de pérdida activa.

Los expertos sugieren que los pacientes que experimentan caída del cabello deben buscar evaluación médica. Se recomienda un diagnóstico preciso, que incluya pruebas de laboratorio para descartar deficiencias vitamínicas y desequilibrios hormonales.

Para aquellos que necesitan continuar con su tratamiento de GLP-1, como Saffran, existen medicamentos como el minoxidil para ayudar a recuperar el cabello. Sin embargo, los especialistas enfatizan la importancia de abordar la causa subyacente para facilitar una resolución más rápida.

Los médicos aconsejan a los pacientes que sean proactivos y hablen con sus médicos sobre el uso de GLP-1 y sus posibles efectos secundarios, incluyendo la caída del cabello.

Relación entre pérdida de peso y salud capilar

La relación entre la pérdida de peso y la salud capilar a largo plazo es compleja y depende principalmente de la forma en que se realice la pérdida de peso y el estado nutricional durante el proceso. La pérdida de peso rápida o con dietas muy restrictivas puede provocar deficiencias nutricionales importantes, como falta de proteínas, hierro, zinc, biotina y vitaminas esenciales, que son críticas para el crecimiento y mantenimiento saludable del cabello. Estas deficiencias comprometen los folículos pilosos y pueden desencadenar un aumento en la caída del cabello y su debilitamiento.

Además, los cambios hormonales asociados con la pérdida de peso, como fluctuaciones en niveles de estrógenos, testosterona, o sensibilidades a la insulina, también afectan el ciclo natural del cabello, contribuyendo a su caída o debilitamiento.

Una pérdida de peso gradual y bien planificada, con una dieta equilibrada rica en nutrientes y adecuada hidratación, puede minimizar estos riesgos y ayudar a preservar la salud capilar a largo plazo. Controlar las deficiencias nutricionales, evitar el estrés prolongado y mantener un equilibrio hormonal adecuado son claves para que la pérdida de peso no afecte negativamente la salud del cabello en el tiempo.

